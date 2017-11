Vecinos de San Cristovo de Paderne de Allariz llevan casi un mes sin línea de teléfono

Vecinos de San Cristovo en Paderne de Allariz llevan desde el desde el 15 de octubre sin servicio de telefonía debido a que los incendios quemaron parte de los cables telefónicos, siendo este pueblo uno de los menos afectados.

Los días 15 y 16 de ese mes "no se nos pasó por la cabeza ni mirar si teníamos teléfono con tanto agobio de fuegos", y el día 17 un vecino llamó a la compañía de teléfono y la de todos los vecinos del lugar (Movistar), para dar de alta la incidencia, recibiendo como respuesta que "en 48 horas tendrá la avería solucionada". Pero pasó ese tiempo y "seguimos sin teléfono ni internet, vuelvo a llamar y me dicen que la avería es bastante grande y que tardarán algunos días. A todo esto una casa del pueblo meses atrás cambia teléfono e internet de cable a tarjeta así que esa casa nunca estuvo sin servicio". Por lo que "les digo que si la avería va a tardar que por favor nos pongan ese sistema y su respuesta muy creíble fue que entre que solicitamos el producto, lo aceptan y se lo colocan en casa ya va a tener el servicio restablecido".

Pues bien, desde entonces éste y más vecinos siguen sin línea de teléfono y "seguiremos por lo visto muchos más días".A todo esto se suma un robo del cable quemado pocos días después del incendio, pero la semana pasada varios metros de cable que no fueron alcanzados por las llamas, también lo han robado, "pero si no empatan con un cable que traiga línea no va a funcionar", y "lo peor de esto es que llamamos y ni siquiera nos explican cual es el procedimiento que van a seguir para resolver esto".

Denuncia que a pueblos más afectados les solucionaron el problema, y se pregunta qué pasa con "la gente mayor que ni siquiera tiene teléfono, que viven solos".