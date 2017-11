Los jóvenes de AJE alcanzan 40 millones de facturación anual y exportan a 18 países

La Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE Ourense ha conseguido pasar cuando s cumplen sus cuatro años como colectivo empresarial, de las 36 a las 98 empresas asociados en la actualidad. Casi un centenar de empresas que facturan de forma conjunta más de 40 millones de euros y emplean a 350 personas de manera directa, y la exportación de sus productos, de los más diversos sectores a 18 país del mundo.

La directiva de la AJE Ourense hizo balance ayer de su actividad d en un acto que contó con la presencia de su presidente, Lois Babarro, acompañado por Rosana Bernárdez, vicepresidenta, Luis Miguel Estévez, tesorero, y José Manuel Martínez, vocal de la entidad.

Babarro destacó que desde AJE notan un recorrido "ascendente y positivo en el sector primario, lo que se traduce en que cada vez más gente, incluso a nivel internacional, reconoce el valor de los productos ourensanos".

De hecho estos jóvenes empresarios llevan a cabo la exportación de sus productos a 18 países, entre los que se encuentran Australia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, Colombia, EE UU, Holanda o Marruecos. Esto demuestra, según Lois Babarro, que "desde esta provincia se puede apostar por exportar, se puede nacer en un ámbito local pero con mentalidad global e internacional y que hay multitud de países que creen en el talento de los jóvenes empresarios".

Las cifras

De esos 40 millones de facturación anuales cabe destacar que un 14% de los miembros de esta asociación facturan más de un millón de euros y el 33%, hasta 50.000. En el medio de esta horquilla se sitúa un 25% con facturaciones entre 50.000 y 100.000 euros, el 11% registra entre 100.000 y 200.000, el mismo porcentaje (11%) para facturaciones entre 200.000 y 500.000 euros, y el 6% con un volumen de negocio entre el medio millón y el millón de euros.

Con estos datos sobre la mesa los jóvenes empresarios defienden que ésta es una provincia llena de futuro y quieren demostrar que ese porvenir no depende del territorio en el que se emprende,sino de la actitud de la gente que vive en él.

De hecho están pensando ya en la celebración del I Congreso Internacional AJE Ourense que prepara para el mes de febrero. En la convención, que tendrá lugar en Casal de Armán, se establecerán 3 mesas redondas para dar a conocer el potencial de estas actividades en la provincia: textil, tecnológico y agroalimentario.

De hecho esta asociación cuenta con multitud de sectores representados entre sus integrantes, como internet y nuevas tecnologías, formación, energías renovables, eventos, Departamento de Comunicación agroalimentario, comercio, hostelería, alimentación, etc.

Reivindicaciones

Durante su intervención el presidente de AJE Ourense aprovechó para recordar que "a las administraciones no les pedimos subvenciones, sino que nos ayuden a crecer y que planifiquen con visión de futuro, con capacidad para mirar a medio y largo plazo". Defendió que la inversión en el emprendimiento no tiene que venir de las subvenciones, no exclusivamente, sino que la mejor subvención para un emprendedor "es darle trabajo, formación, ayudarle a asistir a congresos o ferias, o a presentar el proyecto a una multinacional para demostrar el talento que hay".

En cuanto al proceso de creación de empresas, desde AJE Ourense entienden que ha habido una etapa de mejora y agilización de los trámites, pero que queda todavía mucho recorrido y destacan que no se puede permitir que determinadas trabas en trámites burocráticos y administrativos impidan que empresas o inversiones descarten Ourense para establecerse, pues se pierden puestos de trabajo, riqueza y facturación.