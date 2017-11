El Concello reclamará ante el juzgado que se le permita el acceso al camping de Untes

El Concello acudirá al juzgado para reclamar que se le permita acceder a camping de Untes para evaluar los daños en esta instalación municipal, después de la negativa de la administradora concursal a la petición realizada en su momento. Así lo puso de manifiesto ayer el alcalde, Jesús Vázquez. Será una decisión que se adoptará en función de la respuesta a la nueva solicitud de acceso que se realizará a la anterior concesionaria de la gestión de las instalaciones municipales.

"Si vuelve a ser rechazada la petición, el Concello requerirá ante el juzgado que se le permita entrar para poder realizar una valoración del estado del camping y cuantificar así los daños y los costes de las reparaciones que serán necesarias para su puesta en funcionamiento", indicó el regidor, que además lamenta la actual imposibilidad de actuación.

Esta situación fue abordada ayer con los miembros de la asociación de vecinos de Untes, a los que el alcalde, junto con el concejal de Turismo, Jorge Pumar, les explicó la situación existente a día de hoy respecto al camping municipal de Untes. Además de recordar que la junta de gobierno local, en la reunión del pasado 20 de julio, acordó resolver el contrato firmado por el Concello el 15 de mayo de 2009 con Aspanas Termal SLU, por el que se le adjudicó la concesión de la gestión del servicio público de conservación, mantenimiento y explotación del camping de Untes.

Lo que también trasladó el regidor es que "este gobierno no cesará en su empeño de conseguir la puesta en marcha de la instalación municipal, con el fin de su puesta en valor y de la creación de empleo, dando un servicio fundamental para la proyección turística de la ciudad".

Y recalcó Jesús Vázquez que "ya estamos dando pasos para que todo pueda estar a punto", en alusión al arreglo de la senda peatonal a través de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), cuya firma se produjo la semana pasada.

En referencia a lo relacionado con el acceso al camping desde la carretera N-120,el Ministerio de Fomento ya tiene redactado el proyecto que ahora se encuentra en proceso de licitación.

El presidente de la asociación vecinal, Rafael Mosquera, no supuso novedad alguna, ya que "las cosas sigue igual", y con cierta resignación asegura que "solo queda esperar". Reconoce que se trata de un problema judicial, pero no entiende cómo el propietario de las instalaciones, en este caso el Concello, no puede acceder a ellas y. mucho menos, que la autorización parta de una administradora concursal.

Sobre está cuestión, y después de las explicaciones del regidor, queda claro que por medio podría estar la reclamación al Concello de la anterior empresa concesionaria, que en estos momentos se encuentra en concurso de acreedores, con lo que eso supone para el futuro del propio camping.

Mosquera, que dice ser conocedor de las dificultades que existen, no entiende cómo por parte del Concello no se actuó antes, por entender que "debieron ir entonces al juzgado", sobre todo después de que "hace quince días se había acordado con la administradora concursal un encuentro al que no asistió, según nos dijo el alcalde".