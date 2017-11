El transporte urbano, servicio en precario y con un concurso de concesión pendiente

Otro de los servicios municipales que sigue a la espera de su regularización es el del transporte urbano, debido a que a día de hoy se realiza en precario, después de que hace más de dos años finalizase el contrato con la empresa, que lo sigue realizando a la espera del nuevo concurso.

Sobre esa situación, el alcalde esgrime la misma justificación: "Se encuentra pendiente de informes técnicos", después de reconocer que el pliego de condiciones técnicas y administrativas ya se elaboró. Además de señalar que "estamos ante un servicio básico", hace referencia a las modificaciones que se llevaron a cabo, en algunos casos atendiendo las propuestas realizadas por colectivos vecinales, así como de los que formaban parte de la mesa municipal de la movilidad.

Y aunque Jesús Vázquez asegura que "me gustaría poder decir que estará listo en las próximas semanas, la verdad es que no me gusta hacer previsiones", sobre todo ante la posibilidad de que pueda surgir algún tipo de problema técnico.

La realidad es que dos años y medio después uno de los servicios básico,s como es el del transporte urbano, se realiza en precario, como refleja en sus informes la Intervención municipal. Además de ser uno de los servicios de mayor coste, ya que las previsiones que maneja el gobierno, y que se plasma en el borrador de presupuestos fallido que presentaron a la oposición, el coste económico a las arcas municipales asciende a 6,9 millones de euros anuales.

Un largo proceso que como explicó en su momento el edil responsable de Transportes, José Araújo, "nos encontramos con que no se hizo nada por parte del anterior gobierno", cuando sabían que estaba a punto de concluir la concesión, y era necesario poner en marcha el proceso.

Así, se tuvo que publicar en el diario oficial de la Comunidad Europea el proceso, de concurso que supuso un año de demora, y llevar a cabo la elaboración de un pliego adaptado a las nuevas necesidades de la ciudad, y las propuestas realizadas por colectivos vecinales.

Pero desde la oposición se entiende que los más de dos años y medio es tiempo suficiente para sacar un concurso de concesión del servicio de transporte urbano. Y reprochar al gobierno popular que a día de hoy "no tengamos conocimiento de cuál es la situación del pliego y cuando se pondrá en marcha el concurso". Por lo que demandan más información.