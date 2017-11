Comisión de investigación sobre los servicios de Urbanismo e Infraestructuras

El grupo de Democracia Ourenana formalizó en la jornada de ayer la petición de un pleno extraordinario, como había anunciado en su momento, para que se adopte el acuerdo de crear una comisión de investigación, de la que formarían parte todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, para evaluar el funcionamiento de varios servicios del área de Urbanismo, como el de Licencias y Disciplina, así como el del área de Infraestructuras, en particular del departamento de ingeniería.

Sobre la celebración del pleno, por el momento no existe fecha concreta, y según las previsiones que maneja el alcalde, Jesús Vázquez, no descarta que pueda ser a finales de la próxima semana, alegando que es necesario contar con toda la información sobre las cuestiones que se plantean en la iniciativa de DO.

Entre los argumentos para la petición de la sesión extraordinaria, el portavoz de DO, Pérez Jácome, señala que desde hace meses se vienen recibiendo quejas de profesionales de arquitectura y de muchos ciudadanos por el "intolerable funcionamiento" del servicio de Licencias, en lo que se refiere a la tramitación de licencias de obra mayor, y de otras vinculadas a las de apertura.

Y según os datos de que disponen, se pone de manifiesto que "los expedientes se acumula" hasta el punto de que no son pocos los que llevan más de un año y de dos pendientes de resolución. Así como "demoras, extravíos, informes contradictorios, pasividad y otro tipo de incidencias", como asegura Jácome, además de advertir que según a normativa "deberían estar resueltos esos expedientes en el plazo de tres meses".

Para señalar que fuentes del propio concello confirman que esta situación se remonta en el tiempo, unos dos años, y que se ha visto agravada en los últimos meses, al finalizar el contrato de dos arquitectas contratadas por el anterior gobierno, quedando más de un centenar expedientes sin informar. Con el correspondiente perjuicio, ya que a día de hoy "sigue sin adoptarse medidas al respecto", indica Jácome.

Una situación que reconocía el propio edil de Urbanismo, José Cudeiro, que puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha lo que denominó "plan de choque", y contar con más funcionarios para poder dar salida a todos esos expedientes.

Expediente de ruina

De lo que también dicen ser consciente en Democracia Ourensana es de que a día de hoy, hay más de un centenar de expedientes de ruina sin resolver, la mayor parte de los cuales "caducan una y otra vez sin que se tomen medidas", con lo que eso supone, advierte Jácome.

Y que decir de lo que denomina la "disciplina urbanística selectiva", una cuestión que ya fue objeto de denuncia, en concreto lo que sucedía con una edificio rehabilitado en la parte alta del parque de San Lázaro, relacionado con los expedientes sancionadores paralizados, que en muchos casos "afectan directa o indirectamente a empresas o particulares vinculados de algún modo al Partido Popular", indica.

De ahí que por parte e DO se considera más que justificada la celebración del pleno extraordinario y que los grupos apoyen la creación de esa comisión de investigación, así como la adopción de medidas para "prestar un servicio rápido y eficaz a los ciudadanos".