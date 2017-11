El Concello espera autorización de Patrimonio para llegar al nacimiento del manantial de As Burgas

El Concello de Ourense permanece a la espera desde hace más de un año para que la Dirección Xeral de Patrimonio autorice la demolición de las estructuras del bajo de la Casa dos Fornos, para completar las excavaciones que permitirán poner al descubierto la mitad de la piscina romana del siglo I después de Cristo y llegar a lo que posiblemente será el nacimiento del manantial de la Burga de Arriba. El arqueólogo municipal, José María Eguileta Franco, baraja la hipótesis de que la piscina y el santuario dedicado al dios Reve Anabaraego del que forma parte, esté construido sobre el yacimiento. Por eso existe una gran expectación para completar los trabajos arqueológicos, ante la posibilidad de poder encontrar debajo, a cuatro metros de profundidad, el resto de la piscina, otras estructuras del santuario y más aras de sacrificio.

En cuanto a las excavaciones, primero se realizaron unos sondeos en las fincas traseras de las Burgas, en las que aparecieron unas estructuras que "son la continuación de lo que había encontrado Luis Orero Grandal bajo el patio del colegio de las Josefinas", entre las que destaca un hipocausto. La cronología ofrecida por Luis Orero corresponde al siglo II después de Cristo, por lo que José María Eguileta interpreta que eso pudo deberse a "reformas posteriores", dado que el contexto general "corresponde todo al siglo I". Encontraron restos de edificios, en los que pueden apreciarse trozos de piscinas romanas, hipocaustos y ladrillos de caldarium. El conjunto, reproduce un ambiente termal, de "termas de tipo doméstico, higiénico o de ocio". En una campaña posterior, el arqueólogo Celso Rodríguez Cao empezó a sondear en la Casa dos Fornos, que se encuentra detrás de la Burga de Arriba, donde apareció una piscina de tipo curativo, de mayores dimensiones, que se encuentra dentro de un santuario dedicado al dios Reve Anabaraego. En su entorno aparecieron seis aras dedicadas a Reve, la mayor concentración descubierta en un yacimiento de estas características.

La importancia de completar la excavación es máxima, teniendo en cuenta la hipótesis que manejan los arqueólogos, de que el santuario se encuentre justo encima del nacimiento del manantial, que nutría la piscina y la Burga de Arriba. "En este manantial es donde moraba el dios Reve Anabaraego", por lo que el agua "salía con toda la fuerza sagrada, por así decirlo", asevera José María Eguileta.

Los arqueólogos consideran que hasta este momento solo se puso al descubierto "la mitad del santuario", por lo que tienen la esperanza de encontrar más aras, en las que se realizaban ritos o sacrificios de curación, con aceites, vino y pequeños animales, y donde moraba Reve Anabaraego. "Lo sabemos porque las seis aras están consagradas al mismo dios; estaban allí todas juntitas".

Completar la excavación es "muy importante para la historia de la ciudad, porque ahí puede estar el origen de un dios indoeuropeo, para el que los romanos construyeron un santuario, en el que hicieron sacrificios al modo romano", circunstancia que "demuestran las aras".

José María Eguileta explica que las aras tienen fóculos, en la parte superior, que son para la ofrenda, que realizaban con aceite, vino, incienso y pequeños animales.

En estos momentos se puede ver la mitad de la piscina romana del siglo I después de Cristo, que se encuentra en la parte posterior de la piscina termal urbana de uso público. La otra mitad permanece por excavar, debajo de una construcción, que ya ha adquirido el Concello de Ourense para completar los trabajos, pera la Dirección Xeral de Patrimonio demora desde hace más de un año el permiso para proceder a la demolición. Al parecer, el retraso se debe a problemas de conservación de elementos, como un muro, que no se llegaron a resolver.

La situación se ha complicado con la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003, a lo que se suma la caída del PERI de As Burgas. Por lo tanto, el BIC permanece vigente, pero no el plan especial que lo regula. El PERI de As Burgas incluía en el conjunto arqueológico la parte inferior del patio del Colegio de las Josefinas -a la que podría accederse desde las Burgas, por debajo-, donde se encontró el hipocausto, por lo que en el futuro "se podría unir todo".

Pese a la gran expectación que hay entre los arqueólogos, por poner al descubierto el resto de la piscina termal del siglo I y el nacimiento del manantial del santuario de Reve, son conscientes de que "pudieron ser dañados o arrasados por construcciones posteriores que se hicieron en la zona".