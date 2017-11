DO y PP: ¿el club secreto?

La diana de las críticas y las descalificaciones plenarias,volvió a desviar su punto de interés del alcalde, para centrar sus objetivos en la guerra abierta entre DO y Ourense en Común que, con sus puyas , levantaron un pleno más una especie de Linea Maginot imaginaria de protección del Gobierno local.

El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome aprovechó cualquier punto del debate plenario ,para denostar a los ediles de la marea, atacando tanto el origen de sus emolumentos (no digiere que Ledicia Piñeiro cobre por trabajar en una oenegué) como la supuesta bipolaridad del discurso político de los ediles de la marea.

Mientras, desde Ourense en Común los ataques se centran, como ocurrió ayer en el supuesto desprestigio que sufrieron los nobles muros del Concello, desde que se sienta en su hemiciclo alguien con una dialéctica de descabello del contrincante, tan afilada como a de Pérez Jácome.

Así, a la vista de lo ocurrido en los últimos plenos, no falta quien habla de un pacto no escrito entre DO y PP (se cuenta ya con que Democracia Ourensana colabore en la aprobación del PXOM para desbloquear la ciudad) por el que el gobierno local ha dejado de ser objetivo prioritario del siempre irreverente y mayestático discurso de Pérez Jácome, en perjuicio de Ourense en Común. Un descabello de ida y vuelta entre los tres partidos de oposición. La otra víctima propiciatoria es el actual portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero a quien DO suele atacar tildándole de ser minoría, en su minoritario y dividido grupo socialista en el Concello. En su interés por afear a la oposición, el portavoz de DO salió en defensa ayer de la edil de Sociales del PP, Sofía Godoy al señalar que ese "agujero" que hay en su concejalía, y por el que PSOE y OUeC piden la dimisión "Godoy no se lo gastó en los vinos, sino en temas sociales". Cosas verédes.