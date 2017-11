"El desamparo nos lleva al abandono"

"El desamparo de las administraciones no nos deja otra salida más que el abandono" , denunciaba ayer Samuel Formoso ganadero de la parroquia de Gomareite, en el concello limiao de Vilar de Barrio, tras conocer la línea de ayudas que les ofrece la Xunta.

Samuel Formoso explicaba ayer en una rueda de prensa organizada por el Sindicato Labrego Galego, que hay muchas granjas que están alimentando al ganado con la hierba que tenían guardada para pasar el invierno, y que algunas incluso han gastado ya esos forrajes.

En su caso, asegura que no sirven de nada las ayudas lanzadas para la sequía. "Yo no puedo desplazarme cada día a buscar una cisterna de 3.000 litros de agua a diez kilómetros, que es lo que consumen mis vacas en un día. También subvencionan la construcción de balsas. Pero, ¿para que las queremos si no hay agua? Si los pantanos secan, las balsas también", denunciaba.

"Yo vivía en la ciudad y aposté por el rural. Sin embargo, hoy le estoy aconsejando a mis hijos lo mismo que me aconsejaron a mí mis padres: que dejen el rural", lamentaba Samuel, reconociendo que "es triste tener que decirle eso a tus propios hijos, cuando podrían tener aquí su medio de vida, pero no nos están dejando otra salida" se quejaba Samuel.