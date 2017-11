Denuncia que el Concello carece del seguro colectivo de accidentes

El PP presentó en octubre una solicitud reclamando diversa documentación relacionada con el cumplimiento del convenio colectivo del Concello de Ribadavia. Tras pasar más de los cinco días que marca la legislación para su recepción, y consultados los servicios jurídicos municipales, comprobó que "la razón de no haber recibido esta documentación fue que la misma no existe".

Para el PP esta situación es de extrema gravedad, ya que más de 9 años después de la aprobación del convenio colectivo, "el gobierno socialista lo incumple flagrantemente, de forma que el Concello no cuenta con seguro de responsabilidad civil como pide el artículo 27 del convenio pero, lo aún más grave, no cuenta con un seguro colectivo de accidentes según el articulo 29, por lo que no se garantiza una indemnización en caso de muerte o incapacidad laboral permanente derivada del ejercicio de las funciones propias de cada puesto de trabajo".

El portavoz del PP, César Fernández, destaca que "el gobierno socialista está pisoteando el convenio colectivo que ellos mismos aprobaron y que nunca llegaron a cumplir, vulnerando los derechos de los trabajadores que a día de hoy carecen de seguros de responsabilidad civil, seguros colectivos de accidentes, o a los que se le tiene privado de la existencia de un comité de seguridad y salud laboral tal y como marca el convenio colectivo en su artículo 30".

Señala que "además de los incumplimientos relatados, los trabajadores llevan años sin el preceptivo examen médico" que según el convenio, debería ser anualmente. Ante ello, advierte que "haremos un seguimiento exhaustivo del incumplimiento del convenio para ver qué responsabilidades hay que depurar pero, como mínimo, parece que esta situación inhabilita al alcalde para seguir ejerciendo como tal, ya que es el responsable único de que se pisoteen los derechos de los trabajadores".

Ante ello, el alcalde, Ignacio Gómez, reconoce que "tenemos carencias" pero se han hecho muchas cosas como el pago este mes del 50 por ciento de los trienios atrasados a más de 80 trabajadores, siendo más de 20.000 euros; se están negociando los seguros, la RPT, los GES pasaron de cobrar 600 euros a casi 1.000, y más mejoras. Recuerda que cuando llegó a la alcaldía no había ni convenio, ni bases de contratación, y "nosotros pusimos comité de empresa y que los sindicatos tuvieran voz". Dice que el seguro implica cantidades que el Concello hasta ahora no podía afrontar, y ahora todas esas carencias irán incluidas en la nueva RPT.