Identifican a un hombre en compañía de la mujer a la que tenía prohibido acercarse

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense ha impuesto una condena de seis meses de prisión para un hombre acusado de quebrantar una orden judicial que le impedía acercarse a menos de 500 metros de su pareja. A pesar de la existencia de esta prohibición dictada por el Juzgado de Instrucción 1 el 5 de abril de 2017, el hombre fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional el pasado 23 de julio circulando en un vehículo en compañía de esta mujer.

Según declararon los agentes, esa noche estaban realizando un control preventivo en la zona de Covadonga, por ser este un "punto conflictivo de compra y venta de droga". Explicaron que conocían "perfectamente" al acusado de actuaciones profesionales anteriores y les constaba que existía la citada orden de prohibición de acercamiento a la mujer que le acompañaba en el coche, por lo que se vieron obligados a intervenir.

La juez reprueba en su sentencia que el acusado no compareciese en el juicio, postura procesal que, dice, "no se comprende de no ser ciertos los hechos imputados", descartando el argumento de la defensa que alegó contradicciones en el relato de los policías.

Sostiene la juez que "es una realidad incontrovertida" que ambos estaban en el lugar en el que se hallaban los agentes que, de hecho, los identificaron. También considera significativo que la mujer tampoco acudiese al juicio al que había sido citada cuando "de ser cierto que no venían juntos, lo lógico es que acudiese a defender esa versión".

En base a esto, la sentencia impone seis meses de prisión para el acusado, que podrá recurrir contra esta resolución ante la Audiencia.