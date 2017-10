A juicio por una quema que derivó en un fuego de 1,1 hectáreas en Sarreaus

Un septuagenario fue juzgado ayer en el Penal 1 de Ourense como presunto responsable de un delito de incendio imprudente ocurrido el 4 de mayo de 2016, cuando supuestamente realizaba una quema de maleza en su finca de O Cortello, en Sarreaus, que se habrá descontrolado provocando un fuego que afectó a 1,1 hectáreas de monte arbolado.

El fiscal solicitó por ello una pena de ocho meses de prisión y una multa de 1.440 euros, además de una indemnización a la Xunta de 766,62 euros por los gastos de la extinción.

Según se recoge en el escrito de acusación, el hombre, que en aquel momento tenía 77 años, realizó la quema "con omisión de las más elementales normas de cuidado". Con esto se refiere el fiscal a que los restos que supuestamente pretendía quemar "no estaban cortados y amontonados", y apunta también que no realizó la correspondiente zanja de limpieza alrededor de la quema. Además, alude la acusación a que el hombre se encontraba solo en ese momento y no disponía de medios para la extinción del incendio ante una eventual propagación.

Todo esto, unido a que las condiciones meteorológicas eran "favorables" a la propagación, contribuyó, según el fiscal, a que se produjese el incendio. La temperatura media era de 20,31º, había vientos de 6,01 km/h con rachas de 9,97 y la probabilidad de ignición era del 30%, entre otros aspectos.

Las llamas afectaron a varias fincas particulares, si bien los propietarios renunciaron a las acciones civiles o penales que les pudiesen corresponder.