La tercera Lanzadera de Empleo tiene como objetivo lograr trabajo para veinte jóvenes de Ourense

El día 8 de noviembre finaliza el plazo para que personas desempleadas de Ourense puedan apuntarse a la próxima Lanzadera de Empleo que funcionará en la ciudad. Servirá para ayudar a 20 personas desempleadas a optimizar su búsqueda de trabajo y contar con nuevas posibilidades de inserción laboral. El programa está impulsado por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Concello. Para ello, cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES.

Las personas interesadas pueden apuntarse al programa, de carácter voluntario y gratuito, en la página web del programa Lanzaderas, en el Centro de Iniciativas Empresariales y la Oficina de Atención Ciudadana.

La próxima Lanzadera de Empleo de Ourense será la tercera que funcione en la ciudad tras las dos anteriores ediciones celebradas en 2016, con buenos resultados, con un balance de inserción laboral del 60%. Comenzará a funcionar a finales de noviembre y servirá para ayudar a 20 personas desempleadas a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo, acorde a las nuevas características del mercado laboral actual.

La III Lanzadera de Empleo de Ourense irá destinada a 20 jóvenes desempleados, menores de 35 años. No obstante, si las 20 plazas no se cubren con estos perfiles, se reserva la posibilidad de que cinco puedan destinarse a personas de mayor edad, hasta los 59 años. Podrán tener cualquier nivel formativo (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, así como diplomaturas o licenciaturas universitarias) y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.

Las 20 personas que resulten seleccionadas, se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por el Concello de Ourense. Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas. Es un programa intensivo de cinco meses para ayudar a personas desempleadas a activar y optimizar su búsqueda de trabajo en el mercado actual.