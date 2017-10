La oleada de incendios calcinó en la Serra do Xurés casi 6.000 hectáreas

El Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés lleva años siendo castigado por los incendios forestales, y tampoco se libró en la última oleada de hace apenas dos semanas, en las que se calcinaron más 14.400 hectáreas en toda la provincia. Según las estimaciones de la alcaldesa de Lobios, uno de los ayuntamientos con una porción de parque dentro de su territorio, María del Carmen Yáñez, se habrían quemado casi 6.000 hectáreas de este paraje natural de alto valor ecológico, repartidas entre el municipio que ella dirige y el vecino de Muíños.

Una vez superado el peligro, toca reflexionar. La regidora no elude responsabilidades y reconoce que "tenemos que cambiar todos". Para María del Carmen Yáñez, de la catástrofe vivida en los montes gallegos "no es solo culpable una persona o una administración". Y tiene claro cual podría ser la solución a esta lacra: "Hay que actuar en la concienciación". También ha resaltado el papel que las administraciones, tanto locales "más cercanas al vecino como todas las demás" que según Yáñez, deben trabajar para discernir "cuáles son las mejores soluciones para evitar otra desgracia así, sabiendo que no podemos influir en el clima".

Montes limpios de maleza

La regidora de Lobios comparte con muchos otros de sus homólogos en Galicia que un asunto clave en la lucha antiicendios es mantener limpios los montes de maleza, una de las mayores aliadas en la expansión de los incendios. Es básico mantener limpias especialmente aquellas parcelas que se encuentran más cerca de las casas, que se vieron amenazadas en algunas localidades de este municipio y también en Muíños, donde llegaron a arder algunas edificaciones.

Los concellos tienen el deber de asumir estas tareas si no lo hacen los propietarios, sin embargo Yáñez reconoce que para cumplir esta función se encuentran con "varios inconvenientes". Confiesa que en este momento lo que faltan son medios "para la labor de investigación, la notificación y, si el propietario no lo hace, poder hacer la limpieza y pasarle después la factura".