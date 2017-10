Los centros cívicos, objeto de críticas al gobierno municipal

Las críticas a la gestión que lleva a cabo la responsable del área social, Sofía Godoy, se centran en esta ocasión en que por primera vez en el concello se desconoce aún la programación de actividades y cursos previstos tanto para la red de centros cívicos de la ciudad como para los mayores. Así lo puso de manifiesto ayer el grupo socialista, que contrapone la situación actual, con gestión del gobierno popular, con la realizada por el anterior ejecutivo del PSOE, entre 2007 y 2015, cuando se creó esa red municipal con un total de seis nuevos equipamientos distribuidos en los diferentes barrios de la ciudad, y por donde pasan diariamente una media de 1.500 personas.

Sostienen los socialistas que los centros cívicos de la calle Colón, Las Lagunas, A Cuña, A Ponte, Seixalbo y Ceboliño, son un referente importante de dinamización social de los barrios en la última década. Y subrayan que desde su creación y puesta en marcha, la programación anual de actividades de los centros cívicos abría el plazo de inscripción siempre en la primera quincena de septiembre con alrededor de 40 cursos.

En esa línea comparativa, la edil Concepción García señala que el pasado año, con el gobierno del PP, se abrió más tarde, la primera quincena de octubre; pero este año ni siquiera se presentó dicha programación de actividades ni mucho menos se abrió plazo de inscripción. Y en la última Junta de Área de Bienestar Social y Personal sobre que pasaba con dichas actividades, "no hubo respuesta por parte de los representantes del Partido Popular".

En cuanto a los cursos de mayores, venía a darse una situación similar, se ofertaban cerca de 800 plazas para una veintena de actividades, cuyo plazo de inscripción era en septiembre, con el fin de desarrollarse en el período de octubre a mayo del año siguiente, y este año "nada sabemos", enuncia García, que no duda en afirmar que pasados ya más de dos años desde del cambio de gobierno, las políticas sociales del PP "no apostaron ni apuestan en ningún momento por implementar este nuevo y exitoso modelo de participación, de eso no nos cabe ni la más mínima duda".

Por lo que reiteran su denuncia sobre "la desidia, incapacidad de gestión y falta de sensibilidad", que entiende es más que evidente tanto por parte de la edil Sofía Godoy como por parte del alcalde, Jesús Vázquez.

Es por lo que ante la "dejadez" con la que dirigen el área social, los socialistas piden que a la mayor brevedad posible "se pongan las pilas" para hacer llegar a la ciudadanía, sobre todo a los colectivos más sensibles, una oferta de actividades gratuitas, que representen propuestas saludables y de ocio.