Leonardo Lemos resalta que San Faustino fue "un hombre revolucionario"

El obispo, Leonardo Lemos, destacó en el acto de acción de gracias que se celebró en la catedral por la canonización del Padre Faustino Míguez que el nuevo santo ourensano "ha sido el prototipo de un verdadero ecologista, descubriendo la importancia que tiene la naturaleza y la aportación que ésta, bien vivida y bien utilizada, después de estudiarla bien, puede realizar al bienestar del hombre".

Leonardo Lemos también resaltó que San Faustino Míguez "ha sido un hombre revolucionario, sin hacer ruido, porque supo descubrir, en actuaciones complejas, como estaba abandonada la educación, de manera especial de las niñas y de la mujer". Reconoce que "fue un abanderado", en el sentido de que "se ha anticipado a todas estas leyes que hoy se presentan como leyes progresistas, pero ya estaban en la mente del Padre Faustino, y él las llevó a cabo".

El obispo considera que los gallegos, y de forma especial los ourensanos, "deberíamos de sentir una especie de orgullo colectivo, por tener un paisano, que la Iglesia universal lo proclama como un ejemplo a imitar".

Con respecto al acto de canonización de Faustino Míguez que se celebró en Roma, Leonardo Lemos revela que el Papa Francisco "se echó a reír" al escuchar la "Muiñeira do Papa Francisco", interpretada por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, que "agradeció mucho". Y le volvió a indicar al prelado de esta diócesis: "Recuerdo aquello que se dice: 'Hay tres cosas en Ourense, que no las hay en el resto del mundo: A Ponte, As Burgas y el Santo Cristo'". Y apostilla: "Lo dice de memoria, con tonadilla argentina".

También resultan "muy emotivas" para el obispo de Ourense las visitas que realizan centenares de personas de la orden de los calasancios al pueblo natal del santo, Xamirás (Acevedo do Río). Pese a todo, Leonardo Lemos considera que la diócesis de Ourense "todavía no ha asimilado que tiene un nuevo santo". Y recuerda que el día 11 de noviembre "tendremos dos nuevos beatos": una religiosa de Lodoselo (A Limia) y un sacerdote Paúl de Amoeiro. "Son mártires del siglo XX español, en torno a los años 1936-1937", agrega.

El obispo de Ourense dirigió una carta pastoral a la diócesis, en la que indica que el gozo de la canonización de Faustino Míguez "no es exclusivo de la familia de los Padres Escolapios y del Instituto Calasancio 'Hijas de la Divina Pastora' que, desde hace muchos años, viven y trabajan entre nosotros. La canonización del Padre Faustino es un regalo para toda la Iglesia y, en especial, también para esta diócesis". Recordó que, con motivo de su beatificación realizada por San Juan Pablo II, el 25 de octubre de 1998, se erigió un monumento conmemorativo en la Catedral de San Martiño de Ourense. Por lo tanto, al aproximarse la canonización, indicó a los ourensanos: "Os ruego a todos que construyamos en nuestras vidas un monumento a este hombre de Dios, porque el Señor ha hecho obras grandes en y a través de su vida".

En estos momentos reciben veneración en esta diócesis San Rosendo, San Francisco Blanco y San Faustino Míguez; los beatos Pedro Vázquez, Juan Jacobo Fernández y Sebastián Aparicio; los salesianos Sergio Cid Pazo y Gil Rodicio Rodicio, beatificados por Juan Pablo II; y los también salesianos Victoriano Fernández Reinoso, Manuel Borrajo Míguez, Pío Conde Conde, Antonio Cid Rodríguez, Francisco Míguez Fernández, Manuel Fernández Ferro y José Blanco Salgado, y los agustinos Manuel Formigo Giráldez y José López Piteira, beatificados el 28 de octubre de 2007.

En el mes de octubre de 2013 fueron beatificados cinco religiosos ourensanos, como mártires de la Guerra Civil española: Antonio González Penín, Carmen Rodríguez Barazal, Ramón María Pérez Sousa, Ricardo Atanes Castro y el hermano paúl Narciso Pascual Pascual.