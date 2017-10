Cruce de acusaciones entre Gobierno y PSOE por las ayuda a libros y comedor escolar

El grupo Socialista y el gobierno popular realizaron ayer un cruce de acusaciones relacionadas con las ayudas municipales para libros y comedor escolar. Así, la edil socialista, Concepción García, incide en el retraso un curso más, y denuncia la "desidia e irresponsabilidad" de la responsable del área Social, Sofía Godoy, y del propio alcalde, Jesús Vázquez, en la tramitación de las convocatorias, y advierte que a día de hoy, con el plazo de alegaciones finalizado, "sigue sin resolverse y las familias están sin percibir las ayudas". Además de solicitar que se amplíe la dotación presupuestaria para todos los que quedaron en lista de espera.

Desde el gobierno popular se carga contra la postura de PSOE y OUeC, y alude a que no apoyaron una modificación presupuestaria cuando se presentó, "con lo que no habría retraso", que posteriormente apoyo DO y se puedo reponer la partida correspondiente.

Acusan a los dos grupos de "bloquear todo aquello que sirva para ayudas a las familias", por lo que le piden que "dejen de jugar con las necesidades y apoyen las modificaciones de crédito.