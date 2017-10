Críticas por el cambio de festivos en Ribadavia

En Ribadavia hay un gran descontento con el cambio de los festivos locales que aprobó el pleno municipal, y que eliminó para 2018 el festivo del Martes de Entroido y lo pasó al 30 de abril para hacer puente con la Feira do Viño. Y el 8 de septiembre, celebración de la Virxen do Portal, como será un sábado se pasa al 7.

Desde Establecimientos Asociados do Ribeiro manifiestan que ningún grupo político del Concello se puso en contacto con ellos para hablar del cambio, siendo un sector importante y relevante como para que se les tenga en cuenta. Tras hacer una encuesta entre sus socios, el 61,4 por ciento piensa que el cambio no les perjudicará, el 37,3 cree que sí, y el 1,2 no sabe. Asimismo, un 60 quiere seguir manteniendo festivo el Martes de Carnaval, y un 40 que el festivo de septiembre sea el día 8.