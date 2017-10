Empleadas de tiendas denunciadas por Tous afirman que las piezas "se vendían en otras joyerías"

El Juzgado de lo Penal 1 celebra hoy la última jornada del juicio contra el empresario ourensano A.D.D.R., acusado por la firma Tous de un delito contra la propiedad industrial por supuestamente distribuir joyas con sus diseños a través de una treintena de tiendas de la mercantil Joya Diseño Oro. La Fiscalía no acusa y la denunciante pide una pena de dos años de prisión, multa de 14.400 euros y 350.000 euros de indemnización.

La vista comenzó el lunes con la declaración del encausado, que afirmó que adquiría las piezas por catálogo a proveedores y que desconocía que la mera imagen del conocido oso de Tous era una marca. También testificaron los agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial que realizaron las diferentes intervenciones e incautación de piezas en tiendas de toda España.

Ayer declaró uno de los proveedores de joyas que manifestó que "no vendía las piezas como si fuesen de Tous", y comparecieron las empleadas de algunas de las tiendas en las que se realizaron las actuaciones el 24 de octubre de 2012. Señalaron que no vendían artículos de Tous y que no había ninguna mención al nombre de la marca. De hecho, las piezas que se vendían se empaquetaban en cajas con el emblema de la empresa Joya Diseño Oro. Respecto a la utilización de imágenes registradas por la empresa denunciante como el oso o la niña, indicaron que las de la mercantil denunciada "eran diferentes". Una de ellas matizó que, si algún cliente hacía mención explícita a la marca, "les explicábamos que son diferentes".

En este sentido, varias empleadas coincidieron en que la iconografía de los objetos intervenidos, "es muy común", sobre todo en joyería infantil, y que también se comercializan en otras joyerías. Una de ellas, empleada en la tienda de un centro comercial afirmó que los mismos modelos que se había llevado la policía "venían 15 días o un mes después en la portada del catálogo nuevo de nuestra principal competidora". Corroboraron que la cantidad de piezas incautadas representaba "un 1% o menos" del inventario y que nunca recibieron ningún aviso de Tous por vender esas piezas, a pesar de que, en algún casos, compartían la misma galería comercial.

Los peritos que realizaron los informes científicos también declararon ayer y afirmaron que las piezas analizadas son una "reproducción fiel" de las imágenes de Tous. Ante la insistencia de la defensa respecto a "diferencias perceptibles" que las hacen "parecidas" y no idénticas, los peritos recalcaron que "no es parecido, es una reproducción de la marca con más o menos éxito". El perito propuesto por la defensa cuestionó estos informes.