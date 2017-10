La CIG impugnará los presupuestos para 2017 de Verín por "falta de negociación"

El sindicato CIG ha anunciado que impugnará los presupuestos del Concello de Verín para 2017, por "violación del derecho a la libertad sindical, en su apartado de negociación colectiva". Desde esta unión de trabajadores aseguran que procederán a su impugnación a menos que "atiendan las alegaciones que formularán", una vez que el pleno del ayuntamiento apruebe inicialmente las cuentas.

Según la versión de este sindicato, el grupo de gobierno del Concello les habría propuesto para 2017 una serie de medidas, entre ellas, la recalificación de los puestos de los policías locales, la aplicación del incremento previsto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2017, del 1%, para todo el personal del Concello, funcionario y laboral, y la homologación del personal laboral con el funcionario, aplicando en el presupuesto de 2017 una partida de 30.000 euros, que se pagarían a cuenta.

A pesar de no mostrarse de acuerdo con que no se incluyese al personal funcionario no policial en la propuesta de recalificación de puestos, la CIG requirió al Concello que se le entregasen los Informes de Secretaría e Intervención que "avalasen la legalidad de sus propuestas, con el fin de poder someterlas, con garantías, a una votación de todo el personal", explican desde el sindicato.

Sin embargo, según fuentes de este colectivo, el pasado viernes, en la reunión de la Mesa General de Negociación, el grupo de gobierno, les habría revelado que las propuestas realizadas en la reunión anterior "habían desaparecido". En palabras de la CIG, "ya no eran para 2017, sino para 2018".

Ante tal anuncio, la parte sindical habría preguntado que era lo que se estaba negociando para 2017. En un comunicado, los representantes de la CIG aseguran que para este año, el gobierno verinense solo contempla convocar 5 puestos de funcionarios por valor de 168.000 anuales, e incrementar el 1% en todos los sueldos del personal como ordena la Ley de Presupuestos del Estado.