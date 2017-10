El PP pide un plan de disposición de fondos en el Concello de Verín

El PP critica que el alcalde de Verín,Gerardo Seoane, "que no cumple con las obligaciones tributarias de Hacienda y de la Seguridad Social venga a darnos lecciones a los demás grupos políticos que sí lo hacemos". Denuncia que en el Concello "no existe el menor control económico generándose por parte del interventor más de 40 reparos de legalidad, que levanta el alcalde y por supuesto va a tener una responsabilidad importante en los mismos".

El PP apunta que existe una cantidad importante de facturas sin pagar generándose un retraso importante en dichos pagos y no cumpliendo la ley, en lo que a pago de proveedores se refiere, y que a mayores el regidor "le está diciendo a muchos proveedores que no presenten sus facturas en el registro de entrada, lo que agrava muchísimo más el control económico de los gastos del concello, al no tener conocimiento el interventor de lo que se está gastando, ya que no se hace ningún procedimiento de contratación y los encargos de las obras se hace de forma verbal por el propio alcalde, sin ningún control de los órganos colegiados del concello e infringiendo la ley".

Denuncia se contratan obras que, por su envergadura, tendrían que hacerse con un procedimiento público, pero lo que se hace "es fraccionar dichas obras con el fin de saltarse los controles de dichos procedimientos". Critica que Seoane hable de responsabilidad patrimonial siendo "el alcalde que mayor número de subvenciones y cientos de miles de euros ha perdido durante estos dos años por no fiscalizar sus cuentas y no rendir cuentas ni al Consello de Contas de la Xunta como al Tribunal de Cuentas del Estado".

Denuncia además que la contratación del personal ha sido nefasta, ha aumentado de forma exponencial para realizar "el mismo o un peor trabajo que el que se realizaba con menos personal", y lo que considera más grave, "contratarlo de forma fraudulenta sin seguir los procedimientos legales y mediante contratos de autónomos con sueldos exagerados para su preparación y su titulación y la mayor parte de las veces eligiendo los a dedo de forma clientelar".

Por todo ello y más, presentará una moción para aprobar un Plan de Disposición de Fondos, un instrumento normativo de planificación de la Tesorería municipal, en el que se recogen los criterios a aplicar en la expedición de las órdenes de pago y el orden de prioridad, ya que "en este momento hay muchos proveedores que no cobran, ni se sigue una prelación de gastos según la antigüedad de las facturas, como manda la Ley". Y semana tras semana desgranará los gastos "desorbitados" del concello.