DO presenta una moción para pedir más geriátricos y centros de día de titularidad pública

El grupo municipal de Democracia Ourensana va a presentar una moción al próximo pleno municipal en la que pide al alcalde que impulse, en colaboración con la Xunta de Galicia, la creación de nuevos centros de titularidad pública, tanto residencia como geriátricos o centros de día ante el alto grado de envejecimiento de la población ourensana.

Según argumenta DO en el texto de su moción, Ourense es "una de las provincias mas envejecidas de la Unión Europea y la más anciana de España" . Concretamente es la tercera provincia más envejecida de Europa, con una población en la que el 29,4% supera los 65 años de edad.

En la pirámide de población del municipio de Ourense se ve que la ciudad tiene 25.000 ourensanos son mayores de 65 años, de los que unos 9.000 superan los 80 años de edad.

"Somos un provincia y una ciudad ancianas, y gran parte de nuestra población precisa de cuidados continuos", indica DO. Si en España el 13,4% de las personas mayores de 65 años padece alzhéimer, "solo en nuestro ayuntamiento puede haber más de 3.000 personas que necesitan atención solamente por esa enfermedad", revelan.

En el caso de los centros de día, el ayuntamiento "ofrece tan solo 25 plazas, con un horario muy limitado y para unos casos muy extremos las que habría que añadir las 30 plazas concertadas en el centro de alzhéimer. Los centros privados ofrecen un total de 70 plazas, que no son nada para todos los mayores que precisan pasar allí una parte del día mientras sus hijos trabajan y no los pueden atender", añade el grupo de DO en su moción.

Además "el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recordó aún hace unos meses que era un objetivo de legislatura la creación de una residencia en Ourense como 120 plazas, con unidades geriátricas y psicogeriátricas diferenciadas, con zonas específicas para residentes como deterioros o trastornos cognitivos severos y es necesario recordarle esa promesa" advierte Democracia Ourensana.

Por todo esto quiere implicar con su moción al alcalde para que exija a la Xunta esa apuesta por geriátricos y centros de día públicos.