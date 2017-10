La Audiencia absuelve a Caamaño del delito de prevaricación urbanística

La Audiencia Provincial de Ourense desestima el recurso de apelación interpuesto por los dos ediles de MoveBoborás, por los ex concejales del PSOE y BNG, así como por un vecino de Almuzara, contra el archivo de la querella contra el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. No obstante, sigue abierta la causa contra el regidor por un presunto delito de falsedad documental, que está pendiente de informes caligráficos.

En febrero de 2015 Move Boborás presentó una querella contra Caamaño, por supuestos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y contra la ordenación del territorio y urbanismo, en relación a la situación legal de la vivienda construida por la esposa del alcalde en la localidad de Almuzara. Pero ahora tres magistrados de la Audiencia desestiman el recurso de apelación contra el archivo de la querella, que anteriormente acordó el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción de O Carballiño, por los supuestos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

Los denunciantes presentaron esta querella contra Caamaño, pero que después ampliaron contra su consorte, María del Carmen Cives, y el redactor jefe del PXOM de Boborás.

Ante este auto, que es firme y no cabe recurso de apelación, Caamaño apunta que "esperaba este resultado porque tengo y siempre tuve la conciencia tranquila. Eran argumentos artificiales hechos por profesionales de la mentira para acosar con el objetivo de asustar para que me apartara de la política. No tienen ninguna ética pensando que los triunfos electorales para llegar al poder eran sólidos apartándome de la política".