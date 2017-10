El Concello negocia con los propietarios de las parcelas expropiadas, proceso que anuló el juzgado

Es una consecuencia más de la situación urbanística en la que se encuentra la ciudad. El Concello mantiene el proceso de negociación abierto con los propietarios de las parcelas en la zona de As Burgas que fueron expropiadas, después de que todo el proceso fuese anulado por una sentencia judicial. La única excepción es la que se refiere a los titulares del solar situado en el número 49 de la calle Progreso, que en su momento recurrían la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que justifica la gestión del ámbito de As Burgas mediante expropiación directa.

Así, según explica el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, desde un principio habían optado por la devolución de los terrenos, de ahí que en su momento no se le entregase la cantidad económica que se había establecido en la expropiación, y se procedió por parte del Concello a formalizar un depósito en una cuenta, por lo que "no hubo un pago real". Después de conocerse la sentencia, es el único caso en el que no se plantea la disyuntiva de la devolución del terreno a los propietarios, previa entrega de lo que le abonó el Concello.

Y aunque José Cudeiro reconoce que después de la sentencia "se produjeron contactos" con los propietarios de las parcelas, evita dar plazos para resolver una cuestión que es de especial relevancia para el futuro desarrollo termal en As Burgas. Para el responsable de Urbanismo están claras las opciones: "que los titulares de esos solares expropiados acepten el pago que ya se hizo efectivo, con lo que el Concello pasaría a ser el titular, y si deciden reclamar esas parcelas, deberán entregar las cantidades que recibieron".

Contactos con propietarios

Lo que no descarta el responsable del área de Urbanismo es que se pueda entrar en una negociación, si por parte de algunos de esos propietarios se reclama al Concello una mayor cuantía económica de la que recibieron en función del expediente de expropiación, para el que el Concello destinó en total 1,6 millones de euros. Sobre está cuestión, Cudeiro evita hacer cualquier tipo de pronunciamiento, en relación a esos "contactos". Pero reconoce el "interés que existe por parte del gobierno municipal de seguir adelante para hacerse con la titularidad de esos terrenos, y de esa forma poder llevar a cabo el desarrollo termal previsto.

Los 5.162 metros cuadrados del área de reparto de As Burgas se distribuyen entre un total de nueve parcelas, siete de ellas pertenecientes a particulares, y que van de los 12 a los 860 metros cuadrados, y otras dos a la empresa Xardín das Burgas, sumando un total de 2.870 metros cuadrados.

Sobre el caso de Xardín das Burgas, y después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rechaza la reclamación patrimonial que había presentado la empresas, por más de 16 millones, que con los intereses que también incluían, la cifra superaban los 27 millones, José Cudeiro, reconoce que hubo algún contacto anterior.

Pero ahora se debe esperar a la decisión que se adopte en relación a la sentencia, ya que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, explica que esos terrenos pasaron a ser propiedad de una entidad bancaria, ya que en el momento de hacer efectivo el pago de las expropiación acordada, el Concello lo depositó en una cuenta como se notificó al juzgado.

Con la cuestión del proceso fallido de expropiación por resolver, la hoja de ruta que se marcó el gobierno municipal pasa por la elaboración de un nuevo Plan Especial de protección para esa zona de As Burgas, todo vez que el anterior también fue anulado por el alto tribunal gallego. en este sentido, Cudeiro señala que los técnicos del Peri ya están trabajando en su elaboración, para su posterior inclusión en el nuevo Plan Xeral de ordenación Municipal.