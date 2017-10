La oposición culpa al alcalde de que se siga sin presupuestos

La oposición en bloque cargó contra el alcalde Jesús Vázquez, por justificar la falta de un proyecto de presupuestos en la jubilación del jefe del Órgano de Gestión Económica y Presupuestaria del Concello. Tanto DO como PSOE "censuran su falta de responsabilidad", así como la "total ineptitud". Aunque Pérez Jácome fue más allá y acusa al regidor de "mentiroso compulsivo".

El portavoz de DO denuncia que "Ourense es la única capital de provincia española que lleva más de tres años con los presupuestos prorrogados, por lo que tenemos el récord de España". Y proclamar que Jesús Vázquez "es el peor alcalde de la historia de Ourense. No hace casi nada, llevamos dos años y medio de mandado y quien está gobernando es el fantasma de Agustín -por el anterior alcalde socialista-, y está destrozando la ciudad".

Por su parte, el portavoz socialista, Vázquez Barquero, califica de "excusa barata" del alcalde aludir a la jubilación de un funcionario, además de "dejar en mal lugar a otros trabajadores", en ese caso a los que cubrieron su puesto de forma provisional. Con críticas a la edil de Personal, Flora Moure, por "no actuar con la suficiente diligencia y corrección para que la plaza estuviese cubierta a día de hoy".

Otra de las críticas de Barquero se centran en los sucesivos anuncios realizados por el alcalde y la edil de Hacienda de que el concello contaría con presupuestos en 2016 y luego en 2017, para posteriormente "recular y cambiar el discurso de que sería imposible". Lo que molesta a los portavoces de DO y PSOE es que se responsabilice a la oposición de esta situación. Jácome advierte de que "si no hay presupuestos es motivado a que el gobierno no presenta un proyecto, y cuando lo hizo lo tuvo que retirar ante el contundente informe del interventor". De ahí que no descarten que "pasemos el mandato sin presupuestos".