El TSXG rechaza la reclamación de Xardín das Burgas de 16 millones por la anulación del PXOM

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechaza la reclamación presentada en su momento por la empresa Xardín das Burgas de algo más de 16 millones de euros, que con los intereses, que también incluían en el recurso presentado, superaba los 27 millones de euros, como consecuencia de la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003. Una responsabilidad patrimonial, dirigida al Concello y a la Xunta, relacionada con "todos los gastos e inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de hotel balneario en una parcela de su propiedad en As Burgas". Así como "el perjuicio económico por merma de derechos urbanísticos respecto al convenio firmado con el Concello".

Se trata de una de las reclamaciones patrimoniales de mayor cuantía económica de las que se habían presentado por la anulación del PXOM de 2003, y que en total ascendían a 100 millones de euros, como advertía ayer el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que además de realizar una valoración "muy positiva" de la resolución judicial, y señalar que se trata de una sentencia que, además de imponer las costas de proceso a la empresa, "no es firme", ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia que llevan a desestimar las pretensiones de Xardín das Burgas, se señala que en las demandas "no se exponen con claridad y precisión los hechos y los fundamentos de derechos", además de apreciar que "se confunden responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas -Concello y Xunta-, y el cumplimiento de convenios urbanísticos y planeamiento urbanístico".

Para señalar que "las determinaciones de la ordenación urbanística no confieren derecho a exigir indemnización, salvo en los casos que así establece la legislación", que no acontece en este asunto. Y que la previsión de edificabilidad por la ordenación urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo y la patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva".

Lo que se traduce en que los derechos urbanísticos que tenía Xardín das Burgas en la parcela que se encuentra en esa zona, que experimentaron un importante incremento, previa recalificación, no se plasmaron en la ejecución de ningún tipo de actuación, aunque por parte de la empresa se señala "gastos e inversiones realizadas" desde 1999 para un proyecto de hotel balneario que nunca llegó a concretarse, y los terrenos permanecen abandonados.

BIC de As Burgas

El argumento que por parte de Xardín das Burga se esgrime en las demandas presentadas para la reclamación, señala la declaración por la Xunta, en febrero de 2207, de Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico, el conjunto de fuentes termales de As Burgas y su contorno delimitado, que afecta directamente a la parcela de la empresa. Eso lleva consigo la paralización de la ejecución de las licencias y de las que estaban en trámite, además de que por parte del Concello se proceda a la elaboración un Plan Especial de protección para esa zona.

Con la anulación del PXOM de 2003, así como con posterioridad de la ordenación provisional de urbanismo, y del Plan Especial de As Burgas, por sentencias firmes, en tiende el alto tribunal gallego que la desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que fueron impugnadas en las resoluciones judiciales de primera instancia "no resultan contrarias a derecho porque no se cumplía el requisito de efectiva realidad del año", en el sentido de que no se había realizado ningún tipo de desarrollo urbanístico en la parcela.

La sentencia del TSXG concluye que la "jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, de innecesaria cita por conocida, declara que la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial requiere la efectiva realidad del daño o el perjuicio", que en este caso planteaba Xardín das Burgas, y que entiende no existe, para rechazar la indemnización millonaria.