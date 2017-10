La lluvia no consigue vencer a las llamas en la provincia, donde arden 23 grandes incendios

La llegada de la esperada lluvia no ha sido suficiente para extinguir los numerosos focos que han arrasado la provincia de Ourense de norte a sur, especialmente desde el pasado domingo. Ayer, al cierre de esta edición, todavía ardían 23 incendios de grandes dimensiones en 19 concellos ourensanos y, según cifras facilitadas por la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, llegaron a registrarse hasta 104 focos en 48 horas.

Una decena de ellos arde todavía sin control en A Gudiña, Paderne de Allariz, Baños de Molgas, Lobios, Melón, Maceda, Esgos, Montederramo y Xunqueira de Espadanedo. Otros tres están estabilizados en San Xoán de Río, Parada de Sil y Chandrexa de Queixa y los servicios de extinción han conseguido controlar la decena restante.

A pesar de las lluvias generalizadas que dejaron hasta 10 litros por metro cuadrado en la provincia en la noche del lunes al martes, y que permitieron desactivar todas las situaciones en alerta 2, en la jornada de ayer se lograban extinguir por completo solo cuatro focos. Los de Veiras de Camba y Castiñeira, en el municipio de Vilariño de Conso, el de Osoño, en Vilardevós, y el de Parada da Serra, en el concello de A Gudiña.

Desde la Consellería de Medio Rural todavía no se atreven a ofrecer cifras de las hectáreas devastadas por esta ola de incendios en la provincia, indicando que de momento "la prioridad es la extinción". Los alcaldes y los operarios sí empiezan a ofrecer estremecedoras estimaciones. Desde el GES de Muíños aseguran, después de 48 horas de trabajo sin descanso, que entre ese concello y el vecino Lobios han podido arder más de 4.000 hectáreas, reduciendo de manera muy considerable la superficie salvada del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Según sus cálculos, no pasaría de las ocho hectáreas la superficie que no se vio afectada por el fuego.

En el incendio de Piñor de Cea, también según datos de un bombero forestal del distrito XI, podrían haber ardido hasta 2.230 hectáreas y el alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández, cifraba en 1.000 las que han sido pasto de las llamas en su municipio.

A pesar de que el fuego sigue ardiendo, las primeras precipitaciones del otoño dan un respiro a los operativos de extinción y a los vecinos después de dos días de infierno. El panorama negro que ha quedado es "aún peor de sobrellevar, es desolador", confesaba un miembro del grupo de emergencias de Muíños después de que ya le bajase "la adrenalina de la extinción".

También gracias a la lluvia, que reaparecía en la provincia al final del día de ayer, el aire volvía a ser respirable para los ourensanos. "Es un proceso que se llama deposición húmeda, por el que la lluvia lava la atmósfera y provoca que las grandes partículas que poblaban el lunes el aire, hayan caído al suelo", explicaba Xoan Taboada desde Meteogalicia.