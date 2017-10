La limpieza de terrenos en el rural y la periferia se incrementó

Otra de las cuestiones de especial relevancia en materia de incendios forestales está directamente relacionada con la ordenanza municipal de limpieza de terrenos y parcelas, tanto en las zonas limítrofes como en el rural del Concello de Ourense. Según los datos a los que tuvo acceso FARO, la modificación en la mencionada ordenanza daba sus frutos, ya que "se limpió mucho más que en años anteriores", a la espera de realizar un balance final, como adelantó el responsable de Medio Ambiente.

Una modificación que simplificó todo el proceso de tramitación, sobre todo en lo que se refiere a las notificaciones para la limpieza de esos espacios y evitar que se acumule la maleza, para poner el acento en las sanciones. Pero aún así se advierte que "el riesgo está ahí", sobre todo en aquellas zonas donde se encuentran núcleos de población.

Plantilla en precario

Pero junto a esos datos se encuentra otra la realidad, y es la precariedad de personal con que cuenta el servicio municipal de calidad ambiental, en la actualidad con dos personas, lo que dificulta poder asumir el trabajo. Así, de las poco más de 50 expedientes de sanción por haber incumplido la ordenanza, dejando sin limpiar esos terrenos con el riesgo real de incendios forestales, se podría haber llegado a los 200.

Se trata de una cuestión sobre la que se viene alertando y que se reconoce por parte del propio concejal José Araújo, que de nuevo apela a la concienciación de los propietarios e esos terreno y procedan a realizar los trabajos. Aunque los cambios en la ordenanza están surtiendo los efectos esperados, lo que queda claro es que "cuando a la gente le vas al bolsillo es cuando reacciones, es triste, pero real", se asegura por parte del personal que lleva a cabo las inspecciones.

También se hace referencia a que "funciona el boca a boca", en lo que se refiere a que se comenta el pago de sanciones por no limpiar, cuando antes no se procedía a poner en marcha ese expediente hasta concluir el proceso de notificaciones, que en muchos casos generaba demoras que superan un año, con lo que no eran efectivas.

Pero lo importante para Araújo es que se "reduzcan lo máximo posible los riesgos de incendios", por lo que considera que se adoptarán las medidas que sean necesarias.