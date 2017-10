Con esta sala se cumplirían los ratios de trabajo aconsejados por el CGPJ

La puesta en marcha de este tercer juzgado de Familia será clave para cumplir con los módulos de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconseja para cada sala. En concreto, el número de asuntos que debería asumir un juzgado de Primera Instancia especializado en Familia no debería superar los 1.088, la cifra global de las futuras tres salas no sobrepasaría los 3.264 pleitos. En caso de que la litigiosidad se mantenga y no se haya incrementado a lo largo de este año, los tribunales de Familia sí cumplirían con los ratios de trabajo recomendados, ya que el año pasado registraron 3.219 asuntos.

En la actualidad y sin contar con su refuerzo, cada una de las dos salas mueven cerca de un millar de asuntos más de los que aconseja el CGPJ.