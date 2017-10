El Entroido de Verán toma el casco vello

A meses vista para la entrada oficial del entroido, que tiene en Ourense una de sus capitales españolas, la ciudad de As Burgas se vestirá hoy de fiesta para recibir el Entroido de Verán 2017, un adelanto del colorido y desenfreno que recorrerá las calles del casco histórico esta noche, en una cita organizada por el Concello de Ourense y la Asociación Cultural Praza do Correxidor, y que pretende dar vida al otoño ourensano y con él a la hostelería local. Habrá nueve comparsas en el desfile y, como en el entroido de invierno, premios para el mejor vestuario, maquillaje o la que tenga más chispa.

Un Entroido de Verán en pleno otoño con el que devolver a las calles de Ourense y en especial a su casco viejo, zona de marcha nocturna, el color y calor de un verano que ya tocó a su fin. A partir de las 21 horas de hoy, y con salida desde la Plaza Mayor, nueve comparsas desfilarán por las principales calles de la zona histórica de la ciudad en una nueva edición de este Entroido de Verán en la que los participantes irán animando a público y visitantes a sumarse a la fiesta a través de la diversión y provocación propias de una cita cuyo calendario oficial tendrá que esperar al mes de febrero.

Este año la iniciativa organizada por el Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Cultura, y en colaboración con la Asociación Cultural Praza do Correxidor, un colectivo que organiza eventos con el objetivo de que el barrio histórico se convierta en centro de la vida cultural, repartirá 1.400 euros en premios

De hecho, la Concejalía de Cultura ha convocado un concurso que premiará a los mejores disfraces tanto individuales como en grupo o parejas que participen en el Entroido de Verán, una iniciativa que pretende no solo mejorar la oferta cultural en esta época del año, sino además reforzar la hostelería de la ciudad. En total fueron 9 las solicitudes realizadas por parte de otras tantas comparsas para participar. La salida será a las 21 horas desde la Plaza Mayor y los participantes recorrerán la calle de Lamas Carvajal, Plaza de Santa Eufemia, Praza do Ferro, Rúa do s Fornos, para rematar en la Praza do Correxidor.

En este último enclave se realizará, a partir de la una de la madrugada, es decir, ya en el sábado 14, la entrega de los premios a los ganadores.

Es la alternativa cultural con la que el Concello de Ourense a través de la Concejalía de Cultura que dirige la edil Belén Iglesias, y con la colaboración de la Asociación Cultural Praza do Correxidor, consigue dar vida en un mes difícil a la vida nocturna de la ciudad.