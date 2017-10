DO denuncia "trato de favor" del Concello a locales hosteleros que funcionan sin licencia

El grupo municipal e DO Democracia Ourensana denunció ayer en un comunicado público, que el Concello mantiene "trato de favor" con algunos locales hosteleros de l la ciudad en ese caso "uno al que suele ir a comer el alcalde" indica el líder de DO Gonzalo Pérez Jácome, y que está funcionando "sin licencia" y con una clara "inacción" por parte del Concello afirma "que no actúan ante las denuncias vecinales por ruido".

Según DO "recientemente comenzó su actividad un restaurante-bar en avenida de Buenos Aires, Camden, que no dispone de licencia de apertura, tan solo tiene licencia de obra, y actividad condicionada a plena ejecución de las obras y obtención de licencia de ocupación" indican.

"Se le había advertido de que no se le daría licencia de apertura ni podría ejercer la actividad, sin embargo este local de hostelería lleva meses abierto con total impunidad, en una clara disciplina selectiva del Gobierno local del PP" denuncian. "La obras realizadas ni siquiera se adaptan al proyecto y para más gravedad, la parte posterior del edificio, en patio de manzana, los titulares del establecimiento han construido terrazas en bancales (no permitidas por el planeamiento) apenas unos metros al lado de las viviendas del edificio" afirman y "las denuncias ante el ruido de los comensales que prolongaban las cenas hasta altas horas de la madrugada, ha sido la tónica habitual" indican.

El Concello lo niega

Por su parte ayer el concejal de Urbanismo de Ourense José Cudeiro salió al paso de esta declaraciones y señaló que "es totalmente falso que hubiese inacción por parte del Concello con respecto a las denuncias vecinal referidas a este local tal y como se refleja en las actas de las juntas de área las juntas de área de Urbanismo donde se formularon diferentes preguntas al respecto.

"Asegura que en todas las causas "los expedientes están tramitados o en vías de tramitación, con la incoación de un expedientes sancionador por parte de Comercio hace varias semanas así como de otro de reposición de disciplina urbanística ".