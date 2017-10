Detenida por agredir a los agentes en O Vinteún

La Policía Local detuvo el jueves, a las 14.00 horas, a una mujer de 28 años y vecina de la ciudad, por agresión y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Una dotación acudió a O Vinteún alertada de que una mujer estaba dando patadas al mobiliario urbano y vehículos estacionados en Alejandro Pedrosa y Santa Teresita.

Cuando llegó la patrulla mantenía la actitud "violenta, en estado de embriaguez y golpeando el mobiliario", señala la Policía Local, por lo que los agentes intentaron identificarla y hablar con ella. No obstante, no solo no les hizo caso, sino que presuntamente intentó agredirlos en varias ocasiones llegando a forcejear con ellos, por lo que procedieron a su detención, instruyendo diligencias judiciales.