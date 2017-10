Críticas a las medidas de la Xunta ante los daños en viñedos y castaña

La Federación Rural Galega (FRUGA) muestra su total y absoluta disconformidad por las medidas adoptadas por la Xunta para paliar los daños de las heladas y granizo en los viñedos y soutos de castañas, ya que asegura que "para nada son las medidas que realmente precisa y demanda el sector"

Las acciones publicadas por la administración autonómica, según esta federación, se pueden resumir en una sola que consiste en ofrecer créditos a los agricultores a un interés determinado y con comisión de apertura, y destaca que el plazo para acogerse a estos créditos finalizan el día 20 y "muchas entidades bancarias colaboradoras no saben aún en qué consiste dicho acuerdo".

Desde FRUGA argumentan su posicionamiento rotundamente contrario en que la Xunta no fue capaz de llevar a cabo un censo para saber realmente quienes fueron las personas y superficies afectadas, y "sabemos ciertamente que tiene los medios humanos y técnicos para llevar a cabo ese censo". Dice que el mismo es importante para saber cuánto dinero haría falta para paliar los daños y saber realmente quiénes fueron los afectados ya que "de esta manera se puede acoger todo el mundo independientemente que fuera afectado o no por las heladas o granizo". Asimismo, que el crédito no es una solución para el sector ya que tiene unos costes y al no haber cosecha y no haber ventas es difícil poder amortizar un crédito mes a mes. Asegura que "estas medidas son un negocio para los Bancos y no comprendemos que la conselleira de Medio Rural esté más preocupada por los resultados del sistema financiero que de ayudar al sector".

Reivindicaciones

Así, desde FRUGA consideran que las reinvidicaciones del sector no fueron atendidas, dado que en las reuniones mantenidas con la conselleira "manifestamos que lo único que no queríamos eran créditos con costes, lamentamos su prepotencia actuando al margen de las organizaciones agrarias y demás agentes sociales implicados que desde un primer momento ofrecemos nuestra total colaboración y disposición para resolver este grave problema".

Las principales medidas defendidas por FRUGA son las bonificaciones en la Seguridad Social, compromiso adquirido por la propia Conselleira pero que no llevó a cabo, las ayudas para los productos fitosanitarios, financiamiento sin costes, y adaptar los seguros agrarios a la situación climatológica de Galicia.

En la provincia de Ourense tanto las heladas de abril como el granizo de agosto afectaron zonas de O Ribeiro, de A Limia y de Valdeorras en diversos productos de la economía local, como patatas, vino, castañas, sobre todo en éstos dos últimos.