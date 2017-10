Ángel Feijóo Mirón: "El comedor de Cáritas atiende a 300 personas al día y no podíamos esperar por la subvención"

"El comedor de Cáritas en Ourense reparte más de 300 comidas y cenas al día, hay muchos ourensanos que se encuentran en situación muy difícil por la crisis y no podíamos esperar por la ayuda del Concello, así que desde enero de este año, fecha en la que debía de llegar la subvención, hemos ido trabajando con recursos propios", explica el delegado de Cáritas diocesana, Ángel Feijóo Mirón.

Reconoce que "tuvo problemas el Concello para aprobarlos por falta de mayoría, pero aunque tarde, nos dan 125.000 euros, es decir 25.000 euros más que en 2016, con lo cual solo podemos alegrarnos", indica Feijóo Mirón.

400.000 euros de coste al año

En todo caso el comedor social "es mucho más que las comidas del mediodía, el gasto anual que nos supone ronda los 400.000 euros, pues además de los menús del mediodía damos cenas, que la personas que acuden se llevan a casa, hacemos intervención social para mejorar la situación de estas personas, muchas de las familias con niños y entregas de productos frescos cada semana en los hogares", indica Ángel Feijóo.

Estas entregas se hacen con carácter semanal y se trata de bolsas de alimentos frescos, carnes,verduras y pescados, que llegan a una 70 familias cada mes. Lo que se trata es de que esas personas tengan junto con los alimentos no perecederos "conservas, leche, todo eso que se le entrega y que no hay problema para conservar, otro tipo de alimentos que sí son perecederos, pero necesarios en las dietas de esas familias", afirma. Además se evita a esos niños que tengan que salir fuera de su hogar y comer en un comedor social para no estigmatizarlos en momentos ya de por si difíciles.

De hecho, explica Feijóo Mirón, "el problema es la cronificación de la pobreza en Ourense, personas que llevan muchos años en el bache, no tienen cómo llegar a finales de mes y por edad o contexto no consiguen salir de esa situación", dice. De hecho ya no son solo vagabundos o personas con problemas de toxicomanías los que acuden al comedor social "sino que crecen el número de personas en paro, ahogados por la crisis."