Bernardo García tiene una mala experiencia del gobierno bipartito

Desde AV-Son confían en que el día 15 el grupo de gobierno socialista cumpla con su compromiso de empezar a asumir el servicio de recaudación en temas menores, y ante la posibilidad de constituirse un gobierno bipartito, PSOE-BNG, advierte que su experiencia no es positiva, recordando que él formó parte de uno anterior. Dice que los socialistas "cumplen mal, tarde y a regañadientes", y "son poco de fiar".

Bernardo García, portavoz de AV-Son y exedil nacionalista, asegura que hasta ahora el gobierno socialista en minoría no cumplió ninguno de los acuerdos que le permitieron obtener su apoyo para aprobar los presupuestos de 2017, y "no se ve intención de ello". Recuerda que tras las elecciones "decidimos no entrar" a cogobernar con el PSOE y solo hacer acuerdos puntuales, como el de los presupuestos, donde entre otras cosas AV-Son pidió a cambio que se remunicipalizaran los servicios, entre ellos el de recaudación, pero "nada se hizo hasta ahora". El lunes se deberá iniciar la recaudación de tasas menores, como las del conservatorio, por lo que está a la espera de ver si cumple. Critica que aún tampoco recibió las cuentas de la Festa do Pulpo ni de las del Septiembre.

Por su parte, desde el PP la noticia de este posible bipartito no sorprende mucho a Argimiro Marnotes, ya que "sabemos desde hace tiempo que Pachi Vázquez andaba detrás de un pacto con el BNG", y se pregunta si será del agrado de todos los miembros del grupo socialista. Asimismo, apunta que "esperemos que pacten porque sino el BNG queda muy desacreditado para hacer oposición". Si este bipartito es bueno para O Carballiño "ya se verá con el tiempo", y que lo importante es que el PP siga siendo PP y "no buscar fórmulas raras". Apunta que si en el PSOE "su timón lo sigue llevando Pachi Vázquez, poco avance tiene hecho en todos estos años en O Carballiño".