Las "situaciones anómalas" que pueden volver a la vía judicial

Y al igual que el representante de UGT, Nemesio Gómez, que reclamó en un escrito dirigido al alcalde que se ejecuten las sentencias desfavorables al concello, que se deben a la "nefasta gestión "de los responsables de Recursos Humanos", solicitando su relevo, el presidente de la Junta de Personal alerta de "situaciones anómalas" que pueden volver a la vía judicial.

En este sentido, Salgado, hace referencia a la política que se lleva a cabo en lo relativo a las denominadas "adscripciones provisionales", que ahora se pasa a denominar "atribución de funciones", por un máximo de 6 meses hasta que se cubra por concurso. Sobre está cuestión, Gómez señala la sentencia relativa a la "provisión irregular, en comisión de servicio, de varios puestos de la Relación de Puestos de Trabajo".

Salgado la "situación anómala" de que el personal "no vuelve a su puesto de origen". Y sobre las jefaturas de servicio, alude a que "no hubo informe de fiscalización cuando se hizo la convocatoria, y aunque el gobierno entiende que "se trata de un reparo que no es suspensivo", otra cosa será lo que diga el juzgado.