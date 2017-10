Gonzalo Caballero arrasa en Ourense con 612 votos frente a los 235 de Villoslada

Gonzalo Caballero arrasó en la provincia de Ourense, al lograr 612 votos, frente a los 235 de Villoslada. Caballero aplastó a su rival en Ourense, con 227 votos frente a 102; en Xinzo, con 36 frente a 4; en Celanova, 44 frente a 3; y Verín, 44, frente a 6. Villoslada ganó el Ribadavia, Carballeda de Avia, Entrimo y Bande. La principal consecuencia que se pueda sacar de los resultados es que el proceso de primarias para elegir secretario general del PSdeG "ha roto las viejas familias, dado que el paquismo y el pachismo rompieron filas". Vázquez Barquero y Carmen R. Dacosta apoyaron a Villoslada. Las primarias rompieron el viejo esquema de las familias existentes en el seno del PSOE ourensano. "Eso demuestra que ya no hay paquistas, no hay pachistas, no hay provincia ni hay ciudad, porque la gente se movió con otros criterios", comentan fuentes internas.