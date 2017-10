PP y DO aprueban la rebaja del 10% del IBI en solitario tras abandonar el pleno PSOE y OUeC

PP y DO, votando a favor de la rebaja del IBI tras el receso plenario y con los 9 escaños de PSOE y DO vacíos. // Jesús Regal

El pleno ordinario del mes del octubre celebrado ayer en el Concello de Ourense fue de todo, menos ordinario, pues además de vivirse una de las sesiones más broncas de los últimos años, con el abandono del hemiciclo de los concejales de PSOE y Ourense en Común, molestos por el giro de interrupciones y descalificaciones a sus portavoces que tomaba el debate, señalaron, se aprobó una batería de temas que repercutirán de forma directa en el ciudadano y en colectivos sanitarios, benéficos, sociales o vecinales cuyas subvenciones quedaron desbloqueadas.

De hecho ayer salió delante con los 18 votos a favor de PP y DO, los dos grupos que quedaban en el pleno, la rebaja del 10% en el precio del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, rebaja que entrará en vigor el próximo año, así como la partida para proceder a la reparación de los contenedores de basura subterráneos que estaban clausurados desde hace más de 3 años o la modificación de crédito por más de 400.000 euros, que permitirá salir adelante a asociaciones de colectivos "sensibles" de la ciudad.

El tema estrella del día, la aprobación de la modificación de la ordenanza del IBI en dos plazos, una primer rebaja del 10% en 2018 y otra de un 10%, más hasta completar una minoración del 20% final de este impuesto, que culminará 2019, se aprobó solo con los 10 votos del PP y los 8 de Democracia Ourensana, grupo que planteó esta minoración del impuesto al Gobierno local a cambio de darle sus votos afirmativo a las mencionadas modificaciones de crédito para pago de subvenciones.

12.30 horas: estalla el polvorín

El pleno, que se preveía maratoniano por su denso contenido, comenzó en un claro ambiente de disensión e insultos. El polvorín estalló en torno a las 12.30, en el punto relativo a la modificación del personal eventual del Concello, una modificación que se había hecho a petición de DO para introducir un cambio en su grupo, por jubilación de un eventual. El número de trabajadores eventuales del grupo de gobierno del PP es de 6, 2 DO, 2 PSOE y 1 OUeC según datos del Gobierno local.

El portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez concurrió al debate de este punto con un gráfico según el cual el PP, pese a tener 10 concejales de 28 que hay en la corporación ourensana, gasta 500.000 euros en personal eventual, del millón de euros que gastan todos los grupos . "Es decir 200.000 euros más de los que le corresponde. Os la están metiendo doblada Gonzalo " reprochó al portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, quien tenía pactado este cambio. "El PP tiene más asesores en Ourense que concejales" insistió Martiño X. Vázquez.

Sus intervenciones fueron interrumpidos de forma constante por el alcalde para desmentirlos y para echar en cara a Ourense en Común, que los que no mantenían la proporcionalidad eran los otros partidos de la marea que gobiernan en Santiago o Coruña " donde el gobierno tienen 10 concejales y 16 asesores indicó el regidor.

Jácome reprochó a OUeC que "critiquen que un partido que gobierna tenga una mayor proporción de asesores; es normal" señaló, pues tiene más ámbito de responsabilidades. Ante las continuas interrupciones Martiño Vázquez elevó un "si se me interrumpe y no se me deja hablar ya no pinto nada aquí", y abandonó el pleno.

En una escena insólita Jácome salió a la sala de audiovisuales donde se su oponente de OUeC, para animarle a que volviera al pleno para seguir debatiendo. Momentos después los otros dos ediles de Ourense en Común abandonaban el salón de plenos en solidaridad con su compañero. "Este batifundio se parece mucho a lo que Rajoy montó en Cataluña" soltó el edil de la marea Miguel Doval.

La segunda estampida se producía momentos después, cuando ya en el punto de debate de la rebaja del IBI, con los ánimos muy caldeados los 6 ediles del PSOE se iban en grupo tras calificar Pérez Jácome al portavoz socialista José Ángel Vázquez Barquero de "sparring" del PP.

Un alcalde superado por el rumbo de los acontecimientos pedía cordura a la oposición y que desistiera de su actitud. Tras suspender el pleno 5 minutos, el alcalde decidió reanudar la sesión con 9 ediles menos los PSOE y Ourense en Común cuyas mociones fueron retiradas al no estar los autores de las mismas para defenderlas.