Pérez Jácome: "La persona que me llamó mamporrero se ofende porque le llamé ´sparring´; ¿qué insulto es peor?"

"Mamporrero: persona que dirige el miembro del caballo en el acto de la cópula. 'Sparring': púgil que entrena con otro boxeador sirviéndole de ayuda a la preparación de este".

Gonzalo Pérez Jácome echaba mano ayer de las definiciones de del diccionario de la RAE y del anglicismo 'sparring' para preguntarse, a su regreso al salón de plenos, tras el receso de cinco minutos, cómo era posible "que la persona que me llamó a mi mamporrero, (del PP) se ofenda y se vaya porque yo le llame sparring; ¿qué insulto es peor?", cuestionaba en relación al cruce de descalificaciones entre él y Vázquez Barquero, que había comenzado ya una hora antes, cuando en el tema de las reserva de fondos para la mejora de la plaza de abastos de As Burgas, Jácome acusó a Barquero de "esquizofrenia" y el portavoz socialista le dijo al de DO que le había dado "un brote".

El PSOE no hizo declaraciones tras su abandono del pleno, una marcha que le evitó tener que posicionarse en un tema que se iba a votar minutos después, la aprobación de la reducción del IBI, algo con lo que estaban en desacuerdo, al igual que Ourense en Común al entender que esa rebaja va a suponer una pérdida millonaria de ingresos por IBI para el Concello y que será "pan para hoy hambre para mañana" que repercutirá en su maniobrabilidad para programas sociales.

OUeC si quiso argumentar su marcha. "Fue un pleno especialmente tenso desde el inicio" señaló Ledicia Piñeiro en el que "el socio del alcalde, Pérez Jácome se dedicó a insultar y nos vimos obligados a guardar la dignidad de nuestro portavoz al que no se dejó expresarse durante su turno". Por su parte el edil de OUeC Miguel Doval señaló que, "fue deplorable la actitud del alcalde. Se tiene por tolerante y en lugar de pacificar actuó de dinamitero".