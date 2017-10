La D.O. Ribeiro, protagonista en el Concurso de Tapas Picadillo, en A Coruña

La D.O. Ribeiro ha sido la protagonista en la categoría de Tapas maridaje del Concurso de Tapas Picadillo, celebrado en A Coruña del 15 de septiembre al 1 de octubre. Este apartado premia las mejores combinaciones entre tapas y vinos de la D.O. Ribeiro, y en esta edición participaron un total de 25 establecimientos con 29 tapas distintas y un total de 22 vinos de la D.O. entre blancos, tintos e incluso algún tostado.

Como acto de formación para los trabajadores de la hostelería coruñesa, previo al inicio del concurso, se celebró un curso de armonías con vinos de esta D.O., impartido por el sumiller Luis Paadín, en el que los participantes pudieron catar 10 vinos de perfiles distintos. El local que resulte ganador en la categoría Tapas maridaje disfrutará de un fin de semana para dos personas de turismo enológico en la D.O. Ribeiro con visitas a bodegas, cenas armonizadas, donde el Consello Regulador participará como anfitrión.

Los ganadores de los Premios Picadillo se develarán en un evento a realizar próximamente.

Cata en Barcelona

Y mientras tanto la D.O. conquista a Coruña, la D.O. Monterrei continuando con su campaña de promoción itinerante está durante estos días formando parte de varias iniciativas promocionales en Barcelona, congregando en ellas a más de un centenar de personas.

La primera iniciativa tuvo lugar el lunes en la aula de cata de la Associació Catalana de Sommeliers (ACS), donde se realizó la Master Class 'Monterrei, los orígenes de la vid en Galicia', impartida por Luis Paadín, así como una cata de vinos de la denominación.

Otra iniciativa tuvo lugar el martes, un Túnel del Vino de la D.O. Monterrei, destinado a profesionales del sector que estuvo conformado por más de 40 referencias de 20 bodegas de la denominación.

Y hoy la Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB) acogerá una acción formativa para alumnos y docentes de Diploma de Sommelier, con un cata de vinos de Monterrei.