Renovaciones realizadas en distintos puestos

"Llegó allí casi que con el puesto esperándole", le dijo la fiscal a uno de los trabajadores que fue contratado ilegalmente en la concellería de Cultura. "La verdad es que no pasé ningún proceso de selección. Me llamaron, me explicaron en que consistían mis funciones y empecé a trabajar", reconoció.

Además, este hombre, que habría trabajado siempre en Cultura, llegó a firmar en alguna renovación, por un puesto de operario de limpieza vial, según sus palabras, sin percatarse.