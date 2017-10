Un acusado de encañonar a dos policías en una redada alega en el juicio que creyó que "eran gitanos"

Rejas en puertas y ventanas y colaboradores que vigilaban en las inmediaciones la posible presencia policial. Son las medidas de seguridad que habrían adoptado los cuatro acusados de sostener la venta a pequeña escala de cocaína y heroína en un piso del barrio de la plaza central de Covadonga en el que presuntamente también se permitía el consumo. Una "fortaleza" preparada para evitar la entrada de la policía, en palabras de uno de los agentes que participó en el operativo especial dirigido por el grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial a finales de enero de 2016 y que ayer sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Ourense a los cuatro investigados, dos de ellos (D.G.N. y AB.G.G.) como moradores de la vivienda convertida en centro de venta y consumo, y los otros dos (I.R.D. y R.L.N.) en calidad de colaboradores.

Los cuatro están acusados de un delito contra la salud pública, pero la fiscal añade tenencia ilícita de armas y atentado para uno de ellos, D.G.N., por supuestamente apuntar con un arma de cañones recortados a dos de los agentes que intervinieron en el operativo. En este caso, en el que también se aplica la agravante de reincidencia, la petición de pena suma 11 años y un mes de prisión, mientras que para los otros tres encausados el Ministerio Fiscal solicita 4 años de prisión. Para los cuatro pide también multa de 3.000 euros. Las defensas han pedido la libre absolución.

El principal acusado sólo respondió ayer a las preguntas de su abogado para aclarar que encañonó a los agentes creyendo que "eran gitanos" y no policías. Los agentes, por su parte, explicaron que intentaban acceder a la vivienda, situada en la planta baja del inmueble, a través de la ventana trasera. Para entrar tuvieron que arrancar la reja mientras otros compañeros realizaban una detonación en la parte delantera como "maniobra de distracción". Actuaron vestidos de paisano pero, aclaran, se identificaron como agentes de la policía, mostraron su placa e incluso utilizaron escudos balísticos con el emblema de la policía. Además, y a la vista de que D.G.N. estaba armado en la ventana por la que pretendían entrar, "lo repetimos varias veces". No obstante, afirman que el acusado les apuntó reiteradamente y que percibieron "peligro para nuestras vidas", por lo que trataron de convencerlo para que depusiese su actitud. Finalmente, el acusado "se acercó y nos entregó la escopeta". Uno de los testigos que había acudido al piso "a consumir" declaró que no dudó de que eran de la policía "porque entraron rompiendo puertas y con armas".

En el registro, que se realizó en dos fases al ser ampliado por la incautación del arma y cartuchería, se hallaron 88 papelinas de heroína y 71 de cocaína, además de ocho rollos de papel de aluminio, tijeras, una libreta con anotaciones, una báscula de precisión, bicarbonato, distintas cantidades de dinero y una tarjeta de crédito utilizada para cortar droga.

Según recoge la fiscal en su escrito de acusación, los cuatro acusados, "puestos mutuamente de acuerdo" utilizaban el piso de Covadonga para vender y dejar consumir droga. D. y AB. asumían, a su entender, la función de venta e I. y R. la de vigilancia y en ocasiones distribución o entrega fuera del domicilio. Al igual que D., AB. respondió sólo a las preguntas de su letrado para negar los hechos, mientras que los otros dos se negaron a declarar.

En el caso de D.G.N. y AB.G.G., los letrados han pedido la nulidad del registro domiciliario ya que durante una parte del mismo el acusado y propietario no estuvo presente porque tuvo que ser trasladado de urgencia al centro hospitalario. La defensa de AB., a quien la investigación señala como compañera sentimental del primero y también moradora del piso, niega este hecho y señala que la acusada tiene su vivienda en la calle Río Camba. Alguno de los testigos que se encontraban en el domicilio en el momento del registro la relacionaron con las tareas del hogar y no llegaron a confirmar que fuese la compañera sentimental de D., si bien la fiscal insistió en que en sus declaraciones en fase de instrucción la señalaron como la pareja del acusado.

Respecto a los otros dos implicados, I.R.D. y R.L.N., sus defensas argumentan que no estaban en el domicilio el día del operativo y que sus nombres sólo figuran en una de las "numerosas" actas de vigilancia que practicó la policía antes de realizar la redada en Covadonga.

Es precisamente el testigo propuesto por la fiscal que ayer no compareció y cuyo testimonio sería clave para relacionar a ambos acusados en la trama de venta a pequeña escala. La vista quedó suspendida a la espera de su localización.