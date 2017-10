El proceso de rebaja del IBI provoca un enfrentamiento entre gobierno y OUeC

Con el horizonte de la aprobación inicial de la rebaja del Impuesto de Bienes (IBI) del 10% en el pleno del viernes, 6 de octubre, la controversia surgió ayer con el anuncio del portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, al anunciar acciones legales contra la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza, a la que da un plazo de 24 horas para la entrega de un informe de valoración de la rebaja del impuesto, acordada por el gobierno popular y el grupo de Democracia de un 20% en dos años.

Sostiene Vázquez que a dos días de la celebración del plenario, la responsable del área Económica "elude entregar a la oposición el informe técnico que valora el impacto de la rebaja", y denuncia que Fernández Morenza "denegó" copia del informe hasta en dos ocasiones en los últimos quince días, y ayer no asistía a la junta de área en la que debería entregar la mencionada documentación.

La reacción de Fernández Morenza, ante lo que considera una "amenaza", fue concluyente, al afirmar que el portavoz de OUeC "miente gravemente", además de justificar su ausencia en la junta de área por enfermedad. Y explica que en su momento Martiño Vázquez había preguntado por los informes que acompañan el expediente de modificación de la ordenanza del IBI,

Y fue en ese momento, hace quince días, cuando se le comunicó que estaban dentro del propio expediente, y que en ningún momento "solicitó informe alguno, como así consta en el acta de la mencionada junta de área", que además fue aprobada por unanimidad.

Sobre esta cuestión, Fernández Morenza explica que la semana pasada, un edil del grupo socialista solicitó el informe del técnico que analizaba la reducción de ingresos por esa rebaja del IBI, momento en el que el portavoz de OUeC manifestó que también lo quería. La respuesta de la edil de Hacienda fue que "no hay ningún problema", para apostillar ayer que "no tenemos nada que esconder, como quiere hacer ver Martiño Vázquez", al que además recriminó su forma de actuar, por dar a entender que existe "ocultación, cuando no es así".

Ausencias

Pero el portavoz de OUeC insistió ayer en que "las ausencias", tanto de Fernández Morenza, como de Jorge Pumar, presidenta y vocal respectivamente de la junta de área, no hacen más que "confirmar la falta de compromiso del gobierno del PP, y advertir de la "gravedad" de que se vaya votar el viernes la rebaja "sin que la corporación tuviese acceso al informe técnico que valora el impacto de esa reforma en la contabilidad municipal".

Lo que le lleva a denunciar que por parte del gobierno municipal se está "vulnerando reiteradamente" el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Concello de Ourense, que afecta directamente a los derechos que tienen los representantes directos de la ciudadanía. De ahí que traslade la posibilidad de llevar ese asunto a la vía judicial.

Así las cosas, Fernández Morenza lamenta "no haberle pedido permiso a don Martiño para ponerme enferma", en alusión a que una indisposición obligó a la edil de Hacienda a ausentarse en la mañana de ayer del concello por un proceso gripal, que fue la causa de que no asistiese a la reunión de la junta de área, y en su lugar acudió otro miembro del gobierno municipal.

Además, la responsable de Hacienda reprocha al portavoz de OUeC de intentar justificar con este tipo de amenazas sus "meteduras de pata", toda vez que por parte de ese grupo no se presentaron alegaciones a la modificación de rebaja en el Impuesto de Bienes e Inmuebles, lo que permitió adelantar todo el proceso. Para insistir en que en el expediente de modificación que se llevará al pleno de viernes se encuentran todos los informes de los técnicos, a los que asegura pueden tener acceso todos los grupos.