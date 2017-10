Controlado el incendio en el Parque do Xurés tras calcinar cerca de 20 hectáreas

Un incendio que ya ha arrasado una superficie superior a 20 hectáreas según las últimas estimaciones continúa activo, pero ya controlado, en la parroquia de Río Caldo del Concello de Lobios, en pleno parque natural Baixa Limia- Serra do Xurés, que también está catalogado como Reserva de la Biosfera. El fuego se declaraba el pasado lunes, en torno a las 20.00 horas, en una zona muy empinada y de difícil acceso, lo que obligó a la Consellería de Medio Rural a reforzar especialmente los medios aéreos.

Las llamas se iniciaron muy cerca de la carretera OU-312, que une este municipio ourensano con la localidad fronteriza de Portela de Homem. Concretamente en el lugar de Torneiros, a la altura del punto kilométrico 10. Con respecto a los medios empleados en la extinción, desde la Consellería de Medio Rural, informaron de que trabajaban en la zona 7 agentes, 22 brigadas, 8 motobombas, una pala, tres helicópteros y una avión.

A pesar de las altas temperaturas registradas ayer y anteayer en la provincia, y el número de horas que el fuego lleva activo, la falta de viento consiguió, según los técnicos de la Consellería, poner límite a las llamas, y evitó que devastaran una cantidad todavía mayor de este bosque de alto valor ecológico.

Los problemas comenzaron pronto este año en el Parque de O Xurés donde empezaba a arder ya en el mes de marzo, una temporada que ni siquiera es considerada de alto riesgo .

E l 13 de marzo, un incendio forestal declarado en Portugal, traspasaba la frontera, entrando en territorio español por la parroquia de Pereiro, en el concello de Entrimo, y llevándose consigo hasta 35 hectáreas de monte raso.

Todavía no había terminado esa misma semana cuando el Parque sufría otros dos incendios en menos de 24 horas. Sería durante el fin de semana. Más de 20 hectáreas ardían desde la última hora del sábado en la parroquia de Venceáns, también en el concello de Entrimo.

Y aún no había terminado de enfriarse la tierra del Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés cuando el domingo, a las 17.15 horas volvía a arder. El operativo no lograba extinguirlo hasta bien entrada la madrugada y en él se calcinaron otras 20 hectáreas.

Y la pesadilla se repetía en abril, con un fuego que de nuevo se originaba en el país vecino pero que conseguía, ayudado por el viento, traspasar la frontera.

Según fuentes de la extinción, ayer se iniciaban también otros conatos de incendio en la provincia, entre ellos en Baltar, Celanova, Paradela o Bolaño, en Vilariño de Conso.