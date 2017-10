La polémica sacude la celebración del día de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios

La celebración de la fiesta de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, que tendrá lugar en la jornada de hoy, tanto en la catedral como en el Liceo, estará marcada por la polémica, después de las criticas y denuncias realizadas ayer, a través de sendos comunicados, por el sindicato Unificado de la Policía (SUP), y el SPPME de la Policía Local, en relación a la concesión a las medallas, y en concreto a la intendente de la Policía Local de Ourense, María Barrera.

Así, el responsable del SUP anunció que no asistirán, como un gesto con el que quieren denunciar la "precariedad" en la que aseguran se encuentra el cuerpo policial, y que también afecta a la Policía Local, como señalan los responsables del SUP, situación de la que responsabilizan en gran parte a la "intendente jefa accidental del cuerpo" cuyos méritos para recibir la medalla al mérito con distintivo blanco cuestionan.

Además, coinciden con las críticas del SUP en que se vaya a condecorar a la intendente de la Policía Local, María Barrera, debido a que no ha acumulado méritos policiales , y esgrimir que detrajo personal de la policía municipal del programa de protección a víctimas de violencia machista y, en cambio, critican el olvido en las medallas del agente que detuvo al asaltante armado en el supermercado de Mercadona, en la zona de las Lagoas.

De ahí que, además de denunciar "el incumplimiento de la ley que regula las medallas al mérito policial, especialmente en su versión pensionada", el SUP hace un solicitud concreta, que se centra en un "reparto justo de las medallas, transparente y que reconozca la labor de calle", para condecorar a los que "realmente ponen su vida en peligro y no a los puestos desarrollados en despachos con reparto de medallas que rozan la ilegalidad".

También solicitan que se habilite otro tipo de condecoraciones similares para ciudadanos ajenos al Cuerpo Nacional de Policía, que se argumenten públicamente los motivos de merecimiento "de una medalla pensionada por parte de un funcionario para evitar posibles irregularidades".

Conflictividad

Por su parte, desde el SPPM, en un "breve recorrido por la trayectoria de María Barrera en sus escasos cinco años al frente de la Policía Local", destacan que se "desencadenó el mayor conflicto laboral que a día de hoy no sólo permanece sino que se incrementa". Así como la realización de "informes sesgados y tendenciosos".

Otro de los argumentos que se esgrime es que bajo el mandato y dirección ejecutiva de la intendente Barrera, la ciudad alcanzó uno de los mayores indices de fallecidos por accidentes de tráfico urbano de su historia, lo que "generó una alarma social sin precedentes". Así como el "descontrol total y absoluto" en lo relacionado con el botellón, horarios nocturnos de cierre de locales de ocio, "ocupaciones descontroladas" de vía pública con terrazas y veladores.

En este sentido, también hacen referencia por parte del SPPME de los "nefastos datos" relacionados con la seguridad vial, sobre todo en el número de atropellos, junto con un "pasotismo" en todo lo concerniente a la participación en proyectos relacionados con la movilidad urbana tan demandada por la ciudadanía. Y aludir a un posible reconocimiento al superintendente, Alvaro Ulloa, por el trabajo realizado, "a pesar de sus sombras", en referencia a la operación Pokémon.