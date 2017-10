Pérez Jácome denuncia que "no se hizo nada"

Especialmente critico se muestra el portavoz de DO, Pérez Jácome, con la "maquinaria de propaganda" que sobre el termalismo puso en marcha el gobierno popular, y asegura que "no se hizo nada", más allá de "gastar dinero en promoción como no hay ninguna infraestructura".

Además, señala que "no soy el único que tiene esa visión", para aludir a una recientes manifestaciones del presidente de la patronal, Pérez Canal, en la que reclamaba que en materia termal se debe pasar "a los hechos concreto". En este sentido, Jácome asegura que "no se pueden escudar en que no hay PXOM para justificar que no hay inversión privada", ya que "si fuese rentable si que vendrían".