"Este no es nuestro plan; hubo un cambiazo en temas claves"

"Seguimos con la misma posición y no hay ningún cambio", advierte Barquero, en el sentido de rechazar apoyar el actual documento por entender que "no es nuestro plan; hubo un cambiazo en temas y cuestiones que consideramos claves". Y señala como asunto clave la estación intermodal del AVE, así como todo el "desaguisado de la estación de autobuses", que consider afecta directamente al plan de movilidad, así como al transporte metropolitano, cuyo convenio con la Xunta cuestiona.