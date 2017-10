El gobierno traslada a la oposición su voluntad de diálogo para poder aprobar el nuevo PXOM

Llegó la hora de la verdad para el futuro desarrollo de la ciudad a través de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), toda vez que en estos momento está vigente el de 1986, después de las sucesivas anulaciones por los tribunales de justicia, tanto el planeamiento urbanístico de 2003, como posteriormente la ordenación provisional. Es el momento del acuerdo político para poder contar con el nuevo plan de urbanismo aprobado inicialmente en la recta final del anterior mandato, hace algo más de dos años y medio, por el entonces gobierno socialista con el apoyo del BNG.



Después de que la Consellería de Medio Ambiente plasme en el correspondiente informe la viabilidad del actual documento, una vez se procedió a su adaptación a la nueva Lei do Solo de Galicia, y se añadieron algunas modificaciones puntuales, el recorrido para su aprobación definitiva deberá rubricarse a través de un entendimiento entre el gobierno popular y los grupos de la oposición, Democracia Ourensana, Partido Socialista y Ourense en Común.



El proceso de negociación se retomará de inmediato, como aseguró ayer a FARO el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, con la reunión de la comisión de seguimiento del PXOM, que se producirá después de la celebración del pleno ordinario de octubre, fijada para el viernes, día 6, con la intención de que los grupos de la oposición puedan analizar el informe favorable de Medio Ambiente, y contar con la asistencia del equipo redactor del plan de Urbanismo.



Futuro incierto



Sobre las negociaciones, Cudeiro reconoce que con las posturas que mantienen en estos momentos los tres grupos de la oposición, "la negociación no invita al optimismo", aunque aclara que "una cosa es el mensaje que trasladan en público, y otro el que hacen en las juntas de área", ya que "no existe una manifestación clara y rotunda contraría al plan".



Dicho lo cual, y en relación a un posible pacto para conseguir la mayoría necesaria, el edil de Urbanismo entiende que "si fuese por lógica, el grupo socialista debería apoyar el documento para su aprobación, pues es el mismo que hicieron en el anterior mandato", eso sí, "con algunos cambios que no son sustanciales como pretende hacer ver".



En relación a la negativa del PSOE, esgrimiendo el tema de la futura estación del AVE, Cudeiro asegura que "no es algo fundamental como sea la estación", además de recordar que se mantiene en el documento el sistema general ferroviario para "hacer la estación que se considere oportuna".









Pérez Jácome | Portavoz de DO

"Retirar pelotazos urbanísticos del PP que consolidó el PSOE"

Con la disposición a negociar, Jácome señala que plantearan su condiciones, consciente de que "no podemos imponer todas", pero advierte que de "no retirar los pelotazos urbanísticos del PP, que luego consolidó el PSOE en el actual documento", en alusión a la "finca de la Diputación", sobre la que recuerda que "no es suelo consolidado, ya que se debe fijar en el nuevo plan", la postura será contraria. También señala que "no admitimos el muro de las lamentaciones", del proyecto de la estación del AVE.





Vázquez Barquero | Portavoz PSOE

"Este no es nuestro plan; hubo un cambiazo en temas claves"

"Seguimos con la misma posición y no hay ningún cambio", advierte Barquero, en el sentido de rechazar apoyar el actual documento por entender que "no es nuestro plan; hubo un cambiazo en temas y cuestiones que consideramos claves". Y señala como asunto clave la estación intermodal del AVE, así como todo el "desaguisado de la estación de autobuses", que consider afecta directamente al plan de movilidad, así como al transporte metropolitano, cuyo convenio con la Xunta cuestiona.