Un espacio más cómodo y moderno

María José Menor reconocía tras el simulacro que el espacio cambiará mucho, no solo desde la comodidad para el paciente, que se multiplica, si no también desde el punto de vista asistencial. "Es un edificio nuevo con habitaciones muy luminosas, camas modernas y terminales a pie de cama", explicó la responsable de Enfermería. También recordó que en el Hospital 2050 se trabajará sin papeles, usando solo programas informáticos. "Llegar a este punto es el fruto de un trabajo de años que ha involucrado a mucho personal, no solo asistencial, también informático, de cocina, de limpieza, mantenimiento o seguridad", enumeró.