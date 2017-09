Feijóo insta a los catalanes que no estén de acuerdo con su gobierno "a fijarse en Galicia"

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, instó a los catalanes que no estén de acuerdo con la actuación de su gobierno y busquen una alternativa mejor a que se fijen en Galicia. Lo hizo en la intervención de clausura de la séptima convención de cargos públicos del Partido Popular de Ourense, celebrada ayer tarde en el salón de actos del antiguo centro educativo situado junto al Santuario de Los Milagros, en Baños de Molgas.

En relación a la consulta catalana, Feijóo estableció una comparación entre el nacionalismo gallego y el llevado a cabo por los separatistas de Cataluña: "el desafío separatista nace de una falacia: que para ser más catalán hay que ser menos español; el galleguismo en nuestra Comunidad es cordial e integrador, sabemos que ser más gallegos significa ser más españoles y más europeos".

Núñez Feijóo reconoció, además, que el primer año de legislatura en la Xunta de Galicia es "el mejor aval para lo que podremos hacer hasta 2020", año en el que se darán cita las elecciones autonómicas. El presidente aprovechó la ocasión para reivindicar que "lo que se decidió hace un año no fue si Feijóo no o Feijóo sí, fue si en Galicia no o si en Galicia sí", dejando claro que los ciudadanos gallegos "siguen prefiriendo mayoritariamente una estabilidad constructiva que rechaza el no a todo para instalarse en la utilidad del sí".

En la reunión de la comitiva popular, también estuvieron presentes Eladio Mangana Nóvoa, presidente local y portavoz del Partido Popular en Baños de Molgas, encargado de dar la bienvenida a los asistentes; Avelino García Ferradal, presidente local, portavoz del PP en A Rúa y senador; Marta Nóvoa Iglesias, concelleira del Partido Popular en San Cibrao das Viñas y diputada autonómica; Miguel Ángel Viso Diéguez, diputado nacional por los populares; y Manuel Baltar, presidente provincial.