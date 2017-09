"Ourense suena a efervescencia; el tema "Auria" es un agradecimiento a una ciudad a la que le debo mucho"

-Con 4 años, viene a vivir a Ourense. ¿Qué hay de esta ciudad en su éxito?

-"Épika" se inspira en su etapa de niñez. ¿Cómo fue su infancia?

-Recuerdo esos madrugones para ir al colegio, que no me gustaban nada (risas). Lo pasaba muy mal yendo al colegio. Me quedo con los buenos recuerdos de los amigos de la infancia, que aún conservo, por suerte.

-¿A qué suena Ourense?

-Suena a efervescencia. Me estaba acordando de las burbujas de las termas (risas). El tema "Auria" tiene esa dinámica de arriba y abajo, jugando con ese concepto. Ourense es una ciudad harmoniosa, muy acogedora y muy bonita para criar a tus hijos.

-Y su música, ¿con qué olor de la ciudad se podría relacionar?

-Con el olor de la zona de "vinos": el olor a tapeo.

-¿En qué lugar de la ciudad le gustaría hacer sonar su música?

-Ya lo hice en la plaza Mayor, y me gustó mucho: un sitio recogido, bonito y con su inclinación famosa, que favorece la situación del público para ver el espectáculo.

-El sonido del agua de As Burgas, la campana del tren termal o el silbido del afilador. ¿Cuál de estos sonidos podría acompañar su música?

-El silbido del afilador. Es auténticamente ourensano.